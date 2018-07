A Roma più turisti e di qualità Arrivi in 5 mesi oltre 5 | 5 mln

Roma sempre più degradata : ora i richiedenti asilo rovistano nei cassonetti : È il rovistaggio l'attività principale dei migranti ospiti del centro di accoglienza di via Giorgio Grappelli a Ponte di Nona, nella periferia Est della Capitale.A denunciarlo sono i residenti del quartiere, che sempre più spesso si ritrovano con i cassonetti passati al setaccio dai migranti nel tentativo di recuperare oggetti da vendere nei mercatini nella zona. Un sistema mutuato dai nomadi, che ha conquistato anche i rifugiati, che trovano in ...

Roma - Di Francesco : “Ronaldo alla Juve? Campionato più bello” : Un sorriso, poi una domanda, quindi un’affermazione. Eusebio Di Francesco reagisce così a chi gli chiede se con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il Campionato sarebbe finito ancor prima di cominciare. Il tecnico della Roma, questa mattina a Villa Stuart dove la squadra sta svolgendo le visite mediche in vista del ritiro che inizierà domani, dopo aver sentito la domanda sull’asso portoghese del Real Madrid in ...

Pelonzi : gestione rifiuti a Roma sempre più preoccupante : Roma – “La grave situazione che si sta determinando in queste ore nella gestione dei rifiuti della capitale e’ preoccupante. La raccolta va a giorni alterni e lo sciopero dei sindacati di categoria del 14 luglio rischia di aggravare ancora di piu’ un quadro cittadino gia’ allarmante. Ancora piu’ inquietanti sono le forme di protesta cui cittadini esasperati hanno danno vita ieri nel quartiere ...

Roma - con il 'Patto sicurezza' 100 telecamere nelle zone più a rischio - : Il provvedimento, firmato dalla sindaca Virginia Raggi e dal prefetto Paola Basilone, si propone di "rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto all'illegalità". I sitemi di sorveglianza ...

Roma - al Pantheon due balene ricoperte di plastica : l’azione di Greenpeace. “E’ rifiuto più presente sulle spiagge italiane” : balene che nuotano in un oceano di plastica e rifiuti: Roma si sveglia ecologista con la nuova campagna di Greenpeace contro la plastica nei mari, di fronte al Pantheon l’associazione ha posto la ricostruzione di due balene composte da plastica a grandezza naturale avvolte in un oceano di rifiuti. Assieme ai cetacei il messaggio “Il mare non è usa e getta”. Greenpeace porta così una dimostrazione concreta ed ...

Il Taser in 11 città - non a Roma - . Salvini - 'ci sarà più sicurezza' : Roma, 5 lug., askanews, - Via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

D'Alfonso assente ingiustificato in commissione - Marcozzi : Ha più interessi a Roma che per l'Abruzzo : L'Aquila - Troppo impegnato a Roma per partecipare questa mattina alla IV commissione Politiche europee e internazionali in cui era prevista la sua audizione sullo stato di attuazione del programmi finanziati dai fondi strutturali europei. Luciano D’Alfonso, ancora una volta molla l’Abruzzo e i lavori dell'ente che si ostina a voler presiedere per andare a fare il Senatore nella Capitale. Diserta la commissione senza preavviso destando ...

Roma : è più facile per i cittadini dialogare con l’Amministrazione : E’ più facile per i cittadini Romani dialogare con l’Amministrazione per contribuire a risolvere le criticità della città individuando i

Diabete - ‘patologia da città’ : a Napoli e Roma percentuali più alte : Il Diabete patologia che colpisce sempre di più chi vive nelle metropoli italiane. La percentuale di cittadini con questa patologia segue un gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli ci sono quasi 209 mila persone con Diabete, ovvero il 6,7% degli abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6% dei residenti nella città e nell’area metropolitana (oltre 286 mila persone) che dichiarano di avere il Diabete. Un po’ ...

Il Rotary Club Roma Quirinale ribadisce il servizio ai più deboli ed alla cultura e all'economia : di Stefano Stefanini NewTuscia ROCCALVECCE Nel suggestivo scenario del Castello Costaguti di Roccalvecce si e' svolta la cerimonia del passaggio della Campana del Rotary Club Roma Quirinale da ...