“54 anni?” Sabrina Ferilli in micro bikini | i fan ancora si devono riprendere La foto

caffeinamagazine

: RT @gayit: Cristina D'Avena: a 54 anni fa ancora sognare con le sue canzoni - giuseppinaroton : RT @gayit: Cristina D'Avena: a 54 anni fa ancora sognare con le sue canzoni - gayit : Cristina D'Avena: a 54 anni fa ancora sognare con le sue canzoni - NonnoDroga : RT @RealVolpe: Ho avuto l'onore di vederti dal vivo. 54 anni e la vitalità di 24. GRAZIE PER TANTI ANNI DI CANZONI CARTONI E SOGNI ?????? @Cr… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Instagram è uno dei social preferiti dai vip. Chi è del mestiere lo sa bene: è lì, spesso, che si scovano ‘notizie’ e indizi per quello o quell’altro scoop. Molti i personaggi dello spettacolo che condividono con i fan il proprio quotidiano, ma non tutti si sono lasciati subito affascinare da questo strumento diventato ormai irrinunciabile per i giovani. Ma, meglio tardi che mai, tra i vip c’è anche chi si è ‘convertito’ da poco. Julia Roberts, per dire, è una di quelli. L’attrice americana ha da poco aperto il suo account Instagram. Ha scelto questo social per il suo ‘esordio’ in rete, non avendo né Facebook né Twitter. L’artista 50enne che ha conquistato tutti con “Pretty Woman”, ha esordito su Instagram con unasemplice: uno scatto in cui Julia, che ha da sempre uno stile sobrio ed elegante, è seduta ...