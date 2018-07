huffingtonpost

: RT @MPenikas: HuffPost: 5 stelle vs stampa: il giornalismo ha una funzione pubblica che dovrebbe essere sostenuta - GiuliaGenito : RT @MPenikas: HuffPost: 5 stelle vs stampa: il giornalismo ha una funzione pubblica che dovrebbe essere sostenuta - Corriere_Salute : La stampa inglese accusa Lega e 5 Stelle (solo per salute su nazionale c’è) - lippos73 : RT @MPenikas: HuffPost: 5 stelle vs stampa: il giornalismo ha una funzione pubblica che dovrebbe essere sostenuta -

(Di venerdì 6 luglio 2018) È tipico dei movimenti nuovi e demagogici prendersela con i giornalisti, è il Movimento 5non fa eccezione. "Pennivendoli", "inchiostratori", "falsari", "carogne", "morti che camminano", "servi"... giusto per rammentare alcune delle affettuosità rivolte da Beppe Grillo alla categoria. O l'ipocrisia di Di Battista e Di Maio che, per una volta uniti, quando "la" scrisse che avrebbero dato vita a un governo con la Lega fecero fuoco e fiamme contro l'informazione di regime. E poi ci sono state le liste di proscrizione dei cronisti non amici sul sacro Blog, la cacciata dagli eventi politici di quelli considerati nemici, la richiesta di limitare gli spazi dei cronisti parlamentari a Montecitorio, la pretesa di decidere i nomi degli antagonisti nei talk show, la regola per cui le interviste ai big debbono rigorosamente avvenire in forma scritta...Insomma, a ...