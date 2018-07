15 ristoranti dell’Europa dell’Est dove fermarsi quest’estate

vanityfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) In viaggio tra le grandi città d’Europa? Perché non concendersi una cena super lusso? Best of the best è la Guida Michelin Main Cities of Europe che raccoglie i migliori duemiladi 20 nazioni europee e 36 città. Pubblicata ogni anno e presentata a Budapest davanti al gotha degli chef del vecchio continente è il vademecum per le vacanze di questa estate. Oltre alle solite Francia, Italia, Spagna, Germania, sono presenti in guida nazioni della «nuova Europa» gastronomica come Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Grecia. Si guarda a Est, alle nuove destinazioni turistiche emergenti e al recente lavoro di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, servito non solo tramite le ricette della tradizione ma con un nuovo lavoro di affinamento e interpretazione contemporanea. L’idea che a Varsavia o ad Atene si mangino solo borsh e souvlaki è insomma solo un ...