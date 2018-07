10 boxer per l’estate 2018

gqitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) Schierandoci a favore di chi al mare “solo” ci siamo tuffati alla ricerca di nuovi costumi da bagno per l’estate. Tra le moltissime novità da parte dei vari brand, più o meno legati al beachwear, quello che emerge è una ricerca super accurata dei materiali impiegati per realizzarli. Gli uomini infatti amano il confort e praticità, e a questi due valori non vogliono assolutamente rinunciare. Così lo storico marchio Vilebrequin per questa estate punta tutto su Man, unsemplicissimo e in tinta unita, ripensato però nella lunghezza e nella leggerezza del tessuto, capace di conciliare gli elementi tecnici dello sportswear con il comfort fit del costume. Il plus? Il materiale ultra stretch che agevola ogni movimento, e si asciuga in un attimo. Dopo il lancio della capsule di t-shirt a salvaguardia del mare, North Sails continua il suo impegno Al costante ...