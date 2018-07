Zucchero a ruota libera Oggi musica orribile I politici? Zero carisma

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) nostro inviato a VeneziaIn fondo, dopo una standing ovation in quella culla dell'arte che è Piazza San Marco, qualsiasi artista sarebbe al settimo cielo.non è il tipo. L'altra sera ha tenuto il primo concerto pop in quella piazza dopo sette anni, lo ha fatto alla propria maniera, ossia con una band che è una macchina funky e con un repertorio di super successi e perle rinate (ad esempio Non ti sopporto più). Ha mescolato le ballate come Madre dolcissima con brani nei quali "consentiva" scherzosamente al pubblico di alzarsi e ballare perché, dai, è difficile star fermi con Baila oppure Overdose d'amore, specie se sul palco c'è pure un coro di quattordici cantanti gospel guidato da Cheryl Porter. E poi si è messo a chiacchierare in una saletta dello storico Caffè Florian.Notte ormai fonda. La piazza è già deserta."Invecchiare a Venezia non sarebbe male, infatti ci ho comprato ...