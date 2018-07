Zucchero a ruota libera "Oggi musica orribile. I politici? Zero carisma" : nostro inviato a VeneziaIn fondo, dopo una standing ovation in quella culla dell'arte che è Piazza San Marco, qualsiasi artista sarebbe al settimo cielo. Zucchero non è il tipo. L'altra sera ha tenuto il primo concerto pop in quella piazza dopo sette anni, lo ha fatto alla propria maniera, ossia con una band che è una macchina funky e con un repertorio di super successi e perle rinate (ad esempio Non ti sopporto più). Ha mescolato le ballate ...