Zaytsev vaccina la figlia e posta la foto su Facebook | insulti e minacce alla famiglia

Zaytsev vaccina la figlia e pubblica post. I no vax lo minacciano di morte : "E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente". Il campione della pallavolo italiana Ivan Zaytsev rivendica così su Facebook la sua scelta di vaccinare la figlia in un post. Oltre ai commenti di congratulazioni, però, sono stati moltissimi gli attacchi dei "no vax" che, sotto la foto del campione e della figlia, hanno iniziato a far piovere insulti.Nelle frasi degli hater non sono mancate, oltre a frasi offensive ...

