Zaini per un laptop grande | Metron di Pijama La prova e l’intervista

Usa - la richiesta di una maestra per il suo funerale : “Non fiori - ma Zaini e libri” : Usa, la richiesta di una maestra per il suo funerale : “Non fiori , ma zaini e libri” La chiesa è stata inondata da materiale per i bambini bisognosi e la foto, pubblicata dal cugino dell’insegnante, è diventata subito virale Continua a leggere L'articolo Usa, la richiesta di una maestra per il suo funerale : “Non fiori , ma zaini e libri” proviene da NewsGo.

Usa - la richiesta di una maestra per il suo funerale : 'Non fiori - ma Zaini e libri' : My cousin's final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH " ...