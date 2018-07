Yagalet Prototype 2 0 | dalla Russia arriva l’auto volante FOTO

sportfair

: Yagalet Prototype 2.0, l’auto volante che viene dalla Russia | - Stamina_AP : Yagalet Prototype 2.0, l’auto volante che viene dalla Russia | -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Grazie ad uno speciale cuscino gonfiabile la sueprcar russa si trasforma in un hovercraft capace di volare Inhanno inventato una supercar decisamente fuori dagli schemi, perché capace niente di meno di volare. Si avete capito bene, la2.0 – questo il nome delrussa – si trasforma in un particolare hovercraft, tramite l’uso di un enorme cuscino gonfiabile posizionato sotto il pianale delche si attiva con la semplice pressione di un tasto. Attivando il suddetto cuscino, la sportiva si alza dal suolo raggiungendo però un’altezza molto limitata. Purtroppo, l’azienda russa che vuole produrre questa particolare fuoriserie non ha diffuso ulteriori informazioni sulla tecnica e soprattutto sulla meccanica della vettura. Per il momento l’unica cosa certa è che dopo la supercar verrà realizzato anche un SUV hovercraft, seguita anche ...