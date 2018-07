Xiaomi si prepara al rilascio della nuova MIUI 10

Blastingnews

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il produttore di smartphone cineseVIDEO ha annunciato i dispositivi idonei per ottenere l'aggiornamento allarom proprietaria dell'azienda, ovvero la10. L'elenco attuale che è stato pubblicato pochi giorni fa ha al suo interno ben 28 dispositivi, incluso lo SmartphoneMi 4C vecchio di ormai 3 anni. Inoltre altri dispositivi dovrebbero essere aggiunti a questo elenco nei prossimi giorni. La societa' non ha rivelato alcuna istruzione per quanto riguardera' la modalita' per gli aggiornamenti.aveva annunciato l'ultima versione dial suo evento in Cina insieme all nuovo top di gamma lo Xioami Mi 8 che dovrebbe arrivare tra le mani degli utenti entro il mese di agosto. In India invece, la societa' ha annunciato la ROM10 all'evento per la presentazione del Redmi Y2, l'ultimo dispositivo con doppia fotocamera sfornato ...