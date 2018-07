Xbox One si aggiorna | Tutte le novità

L'update di luglio di Xbox One introduce la funzione FastStart : il download dei giochi sarà molto più efficiente : Con l'arrivo sul mercato delle console che supportano il 4K e l'HDR il peso dei videogiochi è aumentato considerevolmente, e nel tentativo di evitare agli utenti attese interminabili Microsoft ha recentemente presentato la funzionalità FastStart, che debutterà in occasione delL'update di luglio per la dashboard di Xbox One.In poche parole, FastStart promette di rendere il download dei videogiochi sulla console molto più efficiente, e in un certo ...

Xbox One : disponibile l'aggiornamento con il FastStart : Date un'occhiata al post di Major Nelson per scoprire tutte le novità nel dettaglio e continuate a seguirci per tutte le notizie dal mondo Xbox.

Spuntano in rete numerosi dettagli su una nuova versione del Controller Elite di Xbox One : L'Elite Controller di Xbox One è ormai sul mercato da alcuni anni, riscontrando il favore di tantissimi giocatori che lo hanno scelto per le sessioni di gioco più impegnative e competitive su console e PC. In molti si aspettano che Microsoft possa lanciare una nuova versione della celebre periferica e l'operazione potrebbe anche avere senso dal punto di vista commerciale, considerando appunto l'età del Controller e la sua popolarità tra gli ...

Mutanti e football americano? La strana accoppiata di Mutant Football League : Dynasty Edition ha una data di uscita per PS4 - Xbox One e Switch : Siete fan dei Mutanti, del Football americano e anche del classico Mutant League Football? Bene, abbiamo ottime notizie per voi!Come segnala Gematsu, il successore spirituale di Mutant League Football, Mutant Football League sta per arrivare su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nella Dynasty Edition.Il gioco dedicato al Football americano con squadre composte da mostri è stato lanciato per la prima volta in digitale per PC nell'ottobre ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : i giocatori Xbox One possono ora partecipare all'evento "Snipe City" : Il community event di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One è tornato per un'altra settimana e stavolta la vostra missione, se sceglierete di accettarla, è di fare 400.000 kill con un fucile da cecchino nei prossimi 6 giorni.Come riporta USGamer, il nuovo evento si chiama "Snipe City" ed è ora attivo. La comunità Xbox di PUBG nel suo complesso ora ha a disposizione 6 giorni per totalizzare 400.000 kill utilizzando un KAR98 o un ...

Ghost Recon Advaned Warfighter e Assassin's Creed Liberation disponibili su Xbox One : Buone notizie per tutti i possessori di Xbox One, si arricchisce infatti il vasto catalogo di giochi Xbox 360 retrocompatibili per la current gen Microsoft.Microsoft ha annunciato oggi che Ghost Recon: Advanced Warfighter e Assassin's Creed Liberation HD entrano nel programma di retrocompatibilità e quindi disponibili per Xbox One. Ghost Recon: Advanced Warfighter è stato uno dei capitoli più apprezzati dai fan dei fantasmi ed uno dei titoli di ...

Playerunknown's Battlegrounds ha superato gli 8 milioni di giocatori su Xbox One : Per un traguardo così significativo ci saremmo potuti aspettare un annuncio ben più rumoroso, ma è tramite un comunicato promozionale piuttosto anonimo che apprendiamo dell'enorme numero di giocatori che Playerunknown's Battlegrounds ha raggiunto su Xbox One.Come possiamo leggere in questa pagina che presenta due bundle di Xbox One X con PUBG, apprendiamo che il Battle Royale ha superato sulla console ammiraglia Microsoft gli 8 milioni di ...

The Path of Motus arriva su PC - PS4 e Xbox One : Dopo 3 anni di sviluppo, The Path of Motus sarà finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 17 luglio e naturalmente non esiteremo a condividere con voi la nostra Recensione non appena possibile. The Path of Motus debutta su PC e Console Nel gioco vestiamo i panni di un goblin chiamato Motus, chiamato a costruire un ponte che conduca gli abitanti del suo villaggio all’esterno di una magica foresta apparsa dal nulla, ...

Shenmue 1 & 2 : arriva la conferma della data di uscita per PS4 - Xbox One e PC : SEGA Europe Ltd. annuncia, confermando i rumor di questa mattina, che l'epica e pioneristica saga Shenmue I & II arriverà in versione fisica e digitale per PlayStation 4 e Xbox One, con una release solo digitale per Steam il 21 agosto 2018. Da oggi, Shenmue I & II è disponibile per il pre-order digitale su PSN, Xbox Marketplace e Steam con uno sconto del 10% in vista del lancio. Potete effettuare il pre-order di Shenmue I & II presso ...

Xbox One : disponibile al download la prima build Redstone 5 per gli Insider : L’8 giugno Microsoft annunciò tramite un post ufficiale pubblicato su Xbox Wire l’arrivo del canale Skip Ahead del programma Insider anche su Xbox One. Quest’oggi gli utenti che si sono iscritti a tale ramo particolarmente spinto e più “aggressivo” rispetto agli altri con aggiornamenti poco stabili e pieni di bug da segnalare, possono scaricare e installare finalmente su tutte le console Xbox One la prima build in ...

Warhammer 40.000 : Inquisitor - Martyr arriva ad agosto su PS4 e Xbox One : Neocore e Bigben annunciano che la data di uscita di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, è stata posticipata al 23 agosto.Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr è un gioco di ruolo con una forte attenzione per un universo online persistente. Lo sviluppo di alcune funzionalità multiplayer ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato necessario per garantire ai giocatori la migliore esperienza di gioco su console. Inoltre, ottenere le ...

Vampyr si aggiorna su PS4 - Xbox One e PC con la prima patch : Dalla sua uscita il mese scorso, Vampyr dello sviluppatore Dontnod Entertainment ha trasportato i giocatori nella Londra del 1918 colpita da un'epidemia di Influenza Spagnola nei panni Dr. Jonathan Reid, un famoso chirurgo, veterano della prima Guerra Mondiale, che suo malgrado si ritroverà ad essere un vampiro. Ora, è giunto il tempo della prima patch.Come riporta Dualshockers (dove è possibile leggere la patch note), l'editore Focus Home ...

Il porting Xbox One di Nier Automata al banco di prova - analisi comparativa : Nier Automata è stato annunciato da Microsoft alla sua conferenza E3, e l'annuncio di questo porting si attendeva con entusiasmo da tempo. Il gioco è da poco arrivato sulla piattaforma Microsoft e le nostre prime analisi suggeriscono che la versione Xbox One X sarà la migliore tra tutte. Infatti, la lista dei titoli Microsoft X-enhanced indica che tale versione fornisce un'esperienza 4K ultra HD (con HDR), un sostanziale boost rispetto ai 1080p ...

Svelata data di uscita di Shenmue I & II su PS4 - Xbox One e PC : Il Microsoft Store ha svelato la data di uscita di Shenmue I & II, la versione rimasterizzata in HD dei due titoli di SEGA usciti su Dreamcast e sulla prima Xbox in attesa del terzo. La raccolta dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 21 agosto in Europa, ma fino ad oggi SEGA non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito ai piani di rilascio. SEGA infatti si era limitata a comunicare un generico “2018”. Intanto l’uscita di ...