WTA Wimbledon – Kerber batte Liu e vola ai sedicesimi

WTA Wimbledon – Karolina Pliskova supera l’ostacolo Azarenka : la tennista ceca si impone con un doppio 6-3 : Karolina Pliskova supera senza problemi i 32esimi di finale contro Vika Azarenka: la tennista ceca si impone in due set con un doppio 6-3 Dopo le eliminazioni di Stephens e Svitolina, il cammino di Karolina Pliskova, nella parte bassa del tabellone di Wimbledon, appare nettamente in discesa. La tennista ceca ha superato l’insidioso ostacolo Azarenka nei 32esimi, battendo l’ex campionessa in due set con il risultato di 6-3 / 6-3. Dopo le ...

WTA Wimbledon – Simona Halep - l’esordio è da numero 1 : la tennista romena supera la giapponese Nara : Simona Halep firma un convincente successo nel primo turno di Wimbledon: numero 1 del ranking supera la giapponese Nara all’esordio Dopo aver vinto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, Simona Halep vuole consolidare il suo status di numero 1 al mondo anche a Wimbledon. La tennista romena vince la sfida d’esordio contro Kurumi Nara, distante da lei ben 99 posizioni (100ª WTA). Halep si impone senza grossi problemi dopo 1 ora e ...

WTA Wimbledon – Le big non steccano : esordio positivo per Muguruza e Kerber : esordio positivo a Wimbledon per Garbine Muguruza e Angelique Kerber: la campionessa in carica supera Broady, la tedesca liquida Zvonareva Muguruza e Kerber, due delle principali candidate alla vittoria finale di Wimbledon, fanno il loro esordio con un successo. La campionessa in carica supera la britannica Broady, davanti al pubblico di casa, con il punteggio di 6-2 / 7-5. Vittoria senza grossi problemi anche per la tedesca, finalista ...

WTA Eastbourne – Wozniacki trionfo e mirino su Wimbledon : Sabalenka si arrende al tie-break del secondo set : Caroline Wozniacki vince il WTA di Eastbourne: la tennista danese supera Sabalenka in due set. Per la numero 2 al mondo grande inizione di fiducia in vista di Wimbledon Caroline Wozniacki vince il 2° torneo di Eastbourne della sua carriera. La tennista danese supera in finale Aryna Sabalenka, in un match della durata di quasi 2 ore. Wozniacki si è imposta in due set, vinti con il punteggio di 7-5 / 7-6 (7-5 al tie-break). Per Caroline ...