Windsurf – Mondiali IFCA Slalom | vento assente | giornata senza regate

sportfair

: DAY 2: MONDIALI IFCA SLALOM CONTESI TRA FRANCIA E ITALIA - RIWmag : DAY 2: MONDIALI IFCA SLALOM CONTESI TRA FRANCIA E ITALIA - Veladuepuntozer : Seconda giornata ai mondiali IFCA Slalom Y&M tra Francia e Italia - zazoomblog : Windsurf – Mondiali IFCA Slalom: dominio francese Cucchi ancora leader della classifica provvisoria - #Windsurf… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) No wind no race.di attesa a Torbole aiY&M: il tempo molto variabile non ha permesso di far entrare la consueta termica in modo regolare e costante La terzadeiY&M si è risolta con un nulla di fatto per le condizioni ditroppo debole e instabile, che non ha permesso al Comitato di regata di chiamare i concorrenti in acqua per proseguire con i tabelloni di. Tutto rimandato quindi a venerdì, penultimo giorno dial Circolo Surf Torbole per assegnare i titoli iridati2018 delle categorie Youth e Master.L'articoloSPORTFAIR.