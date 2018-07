Windows 10 | Sport | Money e Meteo si aggiornano per tutti al Fluent Design

surface-phone

(Di giovedì 5 luglio 2018) Dopo gli iscritti al programma Insider nel canale Fast, Microsoft ha provveduto in mattinata ad aggiornare pubblicamente le proprie app di sistema facenti parte della suite MSN ovveropergli utenti10. Erano mesi che Microsoft non aggiungeva nuove funzionalità in queste UWP ma, con la nuova versione numerata 4.25.11802.0, ecco che arrivano delle novità soprattutto per l’interfaccia grafica. Nel hamburger laterale sinistro è stato, infatti, introdotto l’effetto blur delSystem garantendo una UI leggermente più moderna sebbene manchino ancora le animazioni e gli effetti reveal e scala presenti nelle altre applicazioni. Inoltre, sempre in questo menu, è possibile notare adesso l’introduzione di una nuova voce che invita a scaricare l’app ufficiale di Microsoft Notizie per Android e iOS: una volta selezionato offre la possibilità di ...