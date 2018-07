Wind Tre diventa Cinese al 100% | CK Hutchison compra Veon

Wind Summer Festival 2018 : dove vedere le puntate in tv e streaming : Wind Summer Festival 2018 dove vedere. Arriva su Canale 5 da giovedì 5 luglio la kermesse dell’estate con quattro imperdibili appuntamenti con la musica italiana. Le serate, che sono state registrate a fine giugno, hanno come location Piazza del Popolo a Roma. A condurre ci saranno Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Sul palco del Wind Summer Festival 2018 si sono avvicendati i più grandi artisti della ...

Wind Tre vira su Ericsson a discapito di ZTE. E Iliad? : Ericsson si aggiudica un importante appalto di circa 600 milioni di euro per la fornitura delle apparecchiature della rete unica Wind Tre, a discapito di ZTE. La compagnia cinese può nel frattempo contare su una temporanea sospensione delle restrizioni decise dagli USA. L'articolo Wind Tre vira su Ericsson a discapito di ZTE. E Iliad? proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre è tutta cinese : Wind Tre diventa al 100% una controllata di CK Hutchison. La conglomerata di Hong Kong ha annunciato ieri l'acquisto del 50% del capitale della russa Veon per 2,45 miliardi di euro. "La transazione - ...

Ericsson conquista la rete unica Wind Tre a danno di ZTE : lavori procederanno velocemente? : Ne abbiamo l'ufficialità o quasi: la rete unica Wind Tre passa in buona parte dalle mani di ZTE a quelle di Ericsson. Il ban partito dagli Stati Uniti per il rifornimento di apparecchiature alla società cinese è oramai cosa conclamata e con questo grave handicap era impensabile che la stessa società potesse affrontare appunto l'era di riammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura dell'operatore unico. La palla passa ora alla società ...

Rimborso Vodafone - Wind Tre e Fastweb per tutti i clienti entro il 31 dicembre per fatturazione a 28 giorni : Giustizia sarà fatta: i rimborsi Vodafone, Wind Tre e Fastweb per tutti i clienti che da giugno 2017 hanno dovuto subire la fatturazione a 28 giorni del loro servizio telefonico è realtà. Il risarcimento dovrà essere garantito necessariamente entro il 31 dicembre 2018: gli operatori dovranno dunque restituire i giorni "rubati" per ogni singolo mese in cui i piani telefonici hanno avuto una durata di 4 settimane e non del mese solare ...

Wind e Tre lanciano due paia di offerte per la fibra e l’ADSL a partire da 19 - 90 euro : Wind e Tre rilanciano con due offerte per l'ADSL e per la fibra piuttosto interessanti. Si tratta di 3Fiber e 3ADSL per il primo, e di Wind ADSL e Wind fibra per il secondo, due offerte quasi sovrapponibili se non per alcune opzioni secondarie. I prezzi? 19,90 euro per il piano con l'ADSL e 22,90 euro al mese per la fibra L'articolo Wind e Tre lanciano due paia di offerte per la fibra e l’ADSL a partire da 19,90 euro proviene da ...

Vodafone - Tre - Wind - Tim offerte Luglio 2018 migliori ricaricabili o abbonamento. Confronto costi e prezzi : Le migliori offerte Vodafone, Tre, Wind, Tim di questo mese: quali sono, cosa prevedono e costi richiesti. Quale scegliere

Una vulnerabilità spia le Reti nel mondo : occhio anche al 4G LTE di TIM - Vodafone - Wind e Tre : Ci sono alcune importanti novità che coinvolgono anche gli operatori italiani, in primis TIM, Vodafone, Wind e Tre. Di recente è stato infatti scoperto aLTEr, vale a dire un attacco scritto da David Rupprecht, Katharina Kohls, Thorsten Holz e Christina Pöpper che a quanto pare agisce sul secondo strato di LTE, quello che consente il collegamento dati e che a quanto pare potrebbe permettere in alcuni casi addirittura di far visualizzare le nostre ...