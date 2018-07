WIND SUMMER FESTIVAL 2018 Prima puntata | ospiti e diretta | J-Ax e i The Kolors sul palco

DANIELE BATTAGLIA/ A caccia della hit dell'estate con Ilary Blasi e Rudy Zerbi (WIND SUMMER Festival 2018) : DANIELE BATTAGLIA, insieme a Ilary Blasi e Rydy Zerbi, conduce il Wind Summer Festival. La prima puntata in onda questa sera, giovedì 5 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Simone Paciello - Awed/ L’amicizia con Riccardo Dose e Amedeo Preziosi (WIND SUMMER Festival 2018) : Simone Paciello, lo YouTuber Awed, sarà tra i protagonisti della prima puntata del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera alle 21.25 su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:12:00 GMT)

Amedeo Preziosi/ Lo YouTuber con il brano “Ho anche dei difetti” (WIND SUMMER Festival 2018) : Questa sera, giovedì 5 luglio, lo YouTuber Amedeo Preziosi salirà sul palco del Wind Summer Festival per esibirsi insieme agli amici Riccardo Dose e Awed.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Anticipazioni/ WIND SUMMER Festival prima puntata : scaletta cantanti e replica su Witty : Il Wind Summer Festival 2018 è pronto per il debutto in prime time su Canale 5. Da oggi 5 luglio parte la nuova edizione dello show musicale condotto quest'anno da Ilary Blasi in coppia con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Quattro serate di grande musica live, dove avremo modo di vedersi esibire sul palco i grandi artisti della scena musicale italiana ed internazionale. Nel corso della prima puntata si esibiranno artisti di successo come Luca ...

Riccardo Dose/ Lo YouTuber che ha criticato Biondo (WIND SUMMER Festival 2018) : Questa sera, giovedì 5 luglio, lo YouTuber Riccardo Dose salirà sul palco del Wind Summer Festival per presentare il brano “Ho anche dei difetti”, realizzato con Amedeo Preziosi e Awed(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Fasma/ Video - il rapper contrario ai social e alle convenzioni sociali (WIND SUMMER Festival 2018) : Fasma è il rapper tra i sei protagonisti che a partire da questa sera si sfideranno nel corso della competizione dedicata ai giovani del Wind Summer Festival 2018. Sarà lui a trionfare?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:33:00 GMT)

Scaletta del WIND SUMMER Festival e ospiti del 5 luglio da Fabrizio Moro e Ultimo a Ermal Meta e Irama : La Scaletta del Wind Summer Festival, valida per la prima serata, è disponibile in questo post. L'elenco degli artisti che vedremo questa sera su Canale 5 è già noto in quanto il Festival dell'estate è giù stato registrato. La registrazione della prima serata si è tenuta a Roma, in Piazza del Popolo, lo scorso venerdì 22 giugno e ha visto sul palco una serie di artisti per la presentazione dei rispettivi nuovi singoli in radio per ...

Annalisa/ Video - Bye Bye - il suo saluto verso il passato (WIND SUMMER Festival 2018) : Annalisa, questa sera, torna in televisione per il Wind Summer Festival. La cantante interpreterà il suo nuovo brano che sta registrando un enorme successo, Bye Bye(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri/ Video - “Amore e capoeira” è la hit dell’estate? (WIND SUMMER Festival 2018) : Questa sera, giovedì 5 luglio, sul palco del Wind Summer Festival 2018 sul palco saliranno anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e loro "Amore e capoeira".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:46:00 GMT)

Irama/ "Nera" è già disco d'oro (WIND SUMMER Festival 2018) : Questa sera Irama di esibirà sul palco del Wind Summer Festival con "Nera". Il successo di Amici lo sta trascinando, l'album è di platino, il brano, d'oro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:40:00 GMT)

J-Ax e Fedez/ Video - in Piazza del popolo con il tormentone estivo "Italiana" (WIND SUMMER Festival 2018) : J-Ax e Fedez presentano il tormentone 'Italiana' sul palco di Piazza del popolo a Roma: il singolo è uno dei grandi tormentoni dell'estate (Wind Summer Festival).(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:37:00 GMT)

Max Pezzali - Nek & Francesco Renga/ "Il risultato finale è la totale armonia" (WIND SUMMER Festival 2018) : Max Pezzali, Nek & Francesco Renga saliranno insieme sul palco del Wind Summer Festival nel corso della prima serata, in onda oggi giovedì 5 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Boomdabash & Loredana Bertè/ Video - l singolo 'Non ti dico no' al top delle classifiche (WIND SUMMER Festival) : Boomdabash & Loredana Bertè tornano sul palco del Wind Summer Festiva con il loro singolo 'Non ti dico no' ancora ai vertici delle classifiche italiane.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:29:00 GMT)

MARYAM TANCREDI/ Video - la vincitrice di The Voice of Italy presenta 'Una buona idea' (WIND SUMMER Festival) : MARYAM TANCREDI, vincitore dell'ultima edizione di The Voice of Italy, torna questa sera in televisione sul palco del Wind Summer Festival tra gli artisti emergenti.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:23:00 GMT)