Wind Summer Festival 2018 | Diretta 5 luglio | Irama

Video di Fabrizio Moro e Ultimo ne L’Eternità (Il mio quartiere) al Wind Summer Festival con la storia del loro incontro : L'esibizione di Fabrizio Moro e Ultimo ne L'Eternità (Il mio quartiere) al Wind Summer Festival 2018 è stata tra le più attese ed applaudite della prima serata, trasmessa da Canale5 il 5 luglio. Il duetto è stato registrato una settimana dopo il concerto di Fabrizio Moro allo stadio Olimpico di Roma, durante il quale lo stesso Ultimo è apparso tra gli ospiti con Fiorella Mannoia ed Ermal Meta. Come sul palco dell'Olimpico, anche su quello ...

Video di Riki e CNCO al Wind Summer Festival con Dolor de cabeza prima del tour estivo e del debutto estero : Riki e CNCO al Wind Summer Festival di Roma nella prima serata di giovedì 5 luglio. Registrato in Piazza del Popolo a fine giugno, il Wind Summer Festival è in onda in quattro appuntamenti a luglio con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. L'obiettivo dello show è quello di trovare il tormentone dell'estate, tra le canzoni italiane ed internazionali presentate in piazza. Tra queste c'è Dolor de cabeza di Riki e CNCO al ...

Wind Summer Festival 2018 al via su Canale 5 : i cantanti della prima puntata : Zerbi, Blasi, Battaglia - Wind Summer Festival 2018 Ha animato per quattro serate Piazza del Popolo a Roma e ora lo farà anche in tv. Debutta questa sera su Canale 5 il Wind Summer Festival 2018, quinta edizione della kermesse estiva targata Mediaset e prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. A condurre c’è Ilary Blasi, insieme a Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della prima puntata, giovedì 5 ...

Wind Summer Festival 2018 | Prima puntata 5 luglio | Anticipazioni e cantanti ospiti : Da giovedì 5 luglio, in Prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, tutte le settimane per quattro puntate, va in onda il “Wind Summer Festival 2018”, l’imperdibile appuntamento con le canzoni dell’estate dal palco di Piazza del Popolo, a Roma. A condurre la serata Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, l'appuntamento con il nostro consueto liveblogging.prosegui la ...