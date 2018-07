Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti

Wind Smart Special è una winback che offre 30 GB e chiamate illimitate a partire da 5 euro : Da oggi e fino al prossimo 11 luglio è possibile attivare Wind Smart Special, un'offerta winback riservata ad alcuni ex clienti che hanno fornito il consenso commerciale. L'articolo Wind Smart Special è una winback che offre 30 GB e chiamate illimitate a partire da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia le All Inclusive - Smart 5 e Home Sky da 5 euro al mese : Wind lancia diverse nuove tariffe sia per il mobile che per casa con l’ADSL e la Fibra Ottica oltre che rafforzare la partnership con Sky. Prezzi da soli 5 euro al mese Wind lancia All Inclusive Online Edition, Smart 5 Easy 15 e Sky Home Edition Wind fa il pieno di offerte e lancia All […]

Wind Tre Business presenta SMARTSHARE e MYSHARE : traffico e Giga per tutti : Wind Tre Business presenta due offerte dedicate al vostro Business: MYSHARE e SMARTSHARE, con chiamate e traffico Internet da condividere con i collaboratori, anche all'Estero. L'articolo Wind Tre Business presenta SMARTSHARE e MYSHARE: traffico e Giga per tutti proviene da TuttoAndroid.

Novità per l’acquisto di uno smartphone a rate con Tre - Wind - Vodafone e TIM : Scopriamo alcune Novità legate all'acquisto di smartphone a rate presso gli operatori di telefonia mobile TIM, Tre, Vodafone e Wind. L'articolo Novità per l’acquisto di uno smartphone a rate con Tre, Wind, Vodafone e TIM proviene da TuttoAndroid.

Rimodulazione Wind Smart E All Inclusive Big : 2 Euro In Più : Ci risiamo: nuove rimodulazioni Wind a partire da fine luglio. Aumenti di 2 Euro per molti. Rimodulazione e aumento di 2 Euro per clienti Wind Smart E All Inclusive Big Rimodulazione Wind Brutte notizie per i clienti Wind. A breve, infatti, alcune offerte Wind saranno rimodulate ovviamente in negativo e i clienti saranno costretti a pagare di più […]

Microsoft Andromeda : smartphone Windows? (rumors) : Fonti anonime sostengono che l’ultimo prototipo del dispositivo “Andromeda” di Microsoft include funzionalità di telefonia. Non sarà un rientro nel business degli smartphone, ma, piuttosto, una nuova voce nella sua iniziativa “always-connected” al momento disponibile solo da laptop con processori Qualcomm Snapdragon e connettività 4G LTE. Andromeda dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato verso la fine del 2018.-- Anche se non sappiamo molto ...

Provare Windows 10 Mobile su smartphone Huawei? Primi dettagli e smartphone compatibili : In futuro potrebbe essere possibile Provare il sistema operativo Windows 10 Mobile a bordo di smartphone prodotti da Huawei. Questa, almeno sulla carta, la notizia più curiosa e potenzialmente interessante per il pubblico legato al produttore asiatico da un po' di tempo a questa parte, considerando che il progetto denominato "Huawei Cloud PC" è stato presentato ufficialmente per tutti coloro che da tempo si stavano ponendo delle domande sotto ...

Huawei Cloud PC porta Windows 10 su alcuni smartphone Android di Huawei : Si chiama Huawei Cloud PC ed è una soluzione che consente alla versione Cloud di Windows 10 di accedere direttamente al file system dello smartphone Android L'articolo Huawei Cloud PC porta Windows 10 su alcuni smartphone Android di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei insegue Andromeda? Windows 10 sbarca anche sugli smartphone Android : Nonostante ormai gli smartphone abbiamo raggiunto un’evoluzione incredibile, non sono ancora in grado di sostituire un vero e proprio PC nell’ambito della produttività. Al CES Asia 2018, Huawei ha presentato una particolare e interessante funzionalità per i propri smartphone e tablet denominata Cloud PC. Questa permette, in parole povere, di utilizzare su un dispositivo mobile Android il vero e proprio Windows 10 con il relativo ...

Wind Smart 7 Easy 30 prorogata al 20 giugno per i clienti MVNO : Passa a Wind Smart 7 Easy 30 da operatori virtuali ad eccezione dei clienti Postemobile già attivi sulle reti Wind come avviene per Iliad. La tariffa dedicata agli attuali clienti MVNO ha n costo mensile di 7€ per chiamate illimitate e 30GB in 4G. L’offerta attivabile esclusivamente nei negozi Wind non necessita più del coupon da richiedere online, vediamo tutti i dettagli e i costi nascosti. Passa a Wind Smart 7 Easy 30 da MVNO Se sei ...

Uno smartphone con Windows 10 completo? Intel ci lavora dal 2016 [Video] : Intel sembra aver sostituito Microsoft durante questo Computex 2018 e così, dopo aver presentato il Tiger Rapids (un device simile al Surface Andromeda come concetto), si passa direttamente ad uno smartphone con Windows 10 completo. Quello che infatti potete osservare nelle immagini riportate qui sotto è a tutti gli effetti un Pocket PC realizzato dalla compagnia di Santa Clara, la quale ha iniziato a lavorarci già nel 2016. Si tratta di un ...

