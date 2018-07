WIND | offerta da non perdere valida fino all' 11 luglio | minuti illimitati e Giga | Costi

WIND propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti : 30 GB - 1000 minuti e 100 SMS a 5 euro : Wind rivuole i suoi ex-clienti passati alla concorrenza, soprattutto dopo l'arrivo di Iliad, e così sta proponendo ad alcuni di loro un'offerta winback a dir poco fantastica, soprattutto per il costo mensile.--L’offerta in questione si chiama Wind All Inclusive Special 5 e include, al costo di soli 5 euro al mese, 1000 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti e ben 30 gigabyte di traffico dati internet da usare in 4G. Viene proposta ...

Messaggio ADWIND sul telefono - virus o semplice offerta Sky (come evitare SMS) : Chi è giunto su questo articolo probabilmente ha ricevuto un Messaggio ADWind sul suo numero telefonico e ora si sta chiedendo se il testo in questione contenga un virus (perché con annesso collegamento ipetestuale) o una semplice offerta commerciale, nella fattispecie quella dedicata alla piattaforma Sky. La risposta, in questo caso almeno, è semplice è chiara. Sull'analisi del "fenomeno" si sono soffermati pure i colleghi di ...

Vodafone Special Minuti in offerta per i clienti Iliad - WIND Tre - Tim : Vodafone Special Minuti, le tariffe dell’operatore rosso dedicate a chi passa a Vodafone effettuando la portabilità del numero con possibilità di avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, sono state prorogate e dedicate ai clienti del quarto operatore, Iliad e a quelli provenienti da Tim, Wind Tre e di operatori virtuali. Vodafone Special Minuti 10GB I clienti Tim e CoopVoce potranno passare a ...

Siete pronti per i WIND Music Awards? WIND sì - con l’offerta WIND All Inclusive Music Awards Edition : Wind vuole celebrare i Wind Music Awards 2018, che prenderanno il via a breve, con un'offerta esclusiva abbastanza interessante e conosciuta col nome di Wind All Inclusive Music Awards Edition. L'articolo Siete pronti per i Wind Music Awards? Wind sì, con l’offerta Wind All Inclusive Music Awards Edition proviene da TuttoAndroid.

Offerta passa a Iliad Italia da Vodafone - TIM - WIND e Tre : procedura completa sul sito e costo SIM : L'Offerta passa a Iliad Italia Vodafone, TIM, Wind e Tre è una sola, come abbiamo avuto modo di riportare questa mattina al culmine della presentazione del nuovo quarto operatore Italiano. La tariffa mobile prevede minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia, in UE e in oltre 60 destinazioni mondiali ma pure 30 GB in 4G+ entro i nostri confini e ulteriori 2 GB da al mese da consumare all'estero. Vista la proposta, come aderire all'Offerta ...

Xiaomi Redmi 5 Plus e Huawei P20 Lite in offerta a rate per alcuni clienti WIND : Se siete alla ricerca dell'occasione giusta per acquistare lo Xiaomi Redmi 5 Plus o Huawei P20 Lite, Wind potrebbe avere ciò che fa al caso vostro L'articolo Xiaomi Redmi 5 Plus e Huawei P20 Lite in offerta a rate per alcuni clienti Wind proviene da TuttoAndroid.