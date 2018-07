Wimbledon – Per Del Potro è troppo facile contro Lopez | l’argentino passa il turno in

Wimbledon – Simona Halep stende Zang e stacca il pass per il terzo turno : La numero 1 al mondo, Simona Halep, stacca il pass per il terzo turno di Wimbledon battendo la cinese Zhang: la romena si impone in 2 set Mentre le presunte big steccano nei primi turni di Wimbledon, la regina del circuito femminile avanza al terzo turno dello Slam britannico. Simona Halep, attuale numero 1 nella classifica mondiale femminile, ha battuto la cinese Saisai Zhang in due set della durata complessiva di 1 ora e 18 minuti. La ...

Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. In campo anche Garbine Muguruza, che affronta ...

Tennis - Wimbledon : super Fabbiano - battuto Wawrinka. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : c’è il derby Fognini-Bolelli. Fabbiano e Berrettini per continuare a sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...

Wimbledon : i tabù superati e quelli ancora in piedi : Per la cronaca della partita di Giorgi rimando all'articolo specifico , qui torno su un paio di temi che mi sembrano interessanti. Primo tema: il dritto . Pur avendo vinto contro Brengle, della ...

Wimbledon – Camila Giorgi passa il turno! L’azzurra supera Brengle e vola ai sedicesimi : Camila Giorgi approda ai sedicesimi di Wimbledon: la tennista maceratese supera Madison Brengle in due set con un doppio 4-6 L’unica tennista azzurra in tabellone ha intenzione di farsi valere! Camila Giorgi approda ai sedicesimi di Wimbledon battendo l’americana Madison Brengle in 1 ora e 19 minuti. La tennista italo-argentina, nata a Macerata, si è imposta sull’aversaria con un doppio 4-6. Ai sedicesimi di finale, Giorgi affronterà la ...

WTA Wimbledon – Karolina Pliskova supera l’ostacolo Azarenka : la tennista ceca si impone con un doppio 6-3 : Karolina Pliskova supera senza problemi i 32esimi di finale contro Vika Azarenka: la tennista ceca si impone in due set con un doppio 6-3 Dopo le eliminazioni di Stephens e Svitolina, il cammino di Karolina Pliskova, nella parte bassa del tabellone di Wimbledon, appare nettamente in discesa. La tennista ceca ha superato l’insidioso ostacolo Azarenka nei 32esimi, battendo l’ex campionessa in due set con il risultato di 6-3 / 6-3. Dopo le ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati mercoledì 4 luglio. Camila Giorgi vuole vincere - che attesa per Roger Federer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Wimbledon 2018 (mercoledì 4 luglio). Sulla mitica erba del terzo Slam stagionale spazio ai match del secondo turno maschile e femminile, si inizia a entrare nel vivo del torneo più magico e famoso del mondo e ci sarà da divertirsi. Tanta Italia in campo: attesissima Camila Giorgi che affronterà la statunitense Brenglein in un match alla portata; al maschile, invece, tre avversari durissimi per Thomas ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno. Eliminato Cecchinato - facile esordio per Nadal e Djokovic : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2. Salgono a sei gli azzurri al secondo ...

Wimbledon – Berrettini - che impresa! Matteo supera Sock e vola con Bolelli al secondo turno : Cecchinato out : Marco Cecchinato è già fuori dal torneo di Wimbledon, Berrettini e Bolelli proseguono il loro percorso nello slam più antico del mondo Il prestigioso torneo di Wimbledon segna quest’anno un dato che fa onore all’Italia: allo slam più antico del mondo infatti è record di presenze di tennisti tricolore. A Londra si sono presentati tra gli altri azzurri anche Cecchinato, Bolelli e Berrettini, che hanno affrontato oggi il primo ...

