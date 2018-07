Wimbledon | ok Nadal e Djokovic Fuori Cilic

Wimbledon - Nadal e Djokovic volano al terzo turno : LONDRA, INGHILTERRA, - Rafa Nadal e Novak Djokovic approdano al terzo turno del torneo di Wimbledon vincendo entrambi tre set a zero. Lo spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, ha regolato per 6-4, 6-...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic non sbagliano. Fuori a sorpresa Cilic : Prosegue senza intoppi la corsa di Rafa Nadal a Wimbledon . Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e numero 1 del mondo, ha battuto nel secondo turno 6-4, 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin , numero 77 del ranking. Lo spagnolo non ha certo giocato il suo miglior tennis, chiudendo la pratica in due ore e 23' di ...

Wimbledon – Nadal stenta - ma accede ai sedicesimi : il n°1 batte Kukushkin al terzo set : Rafa Nadal batte Kukushkin senza brillare: qualche difficoltà di troppo per il numero 1 al mondo che accede ai sedicesimi in 3 set L’erba non è la sua superficie preferita è risaputo, ma il Rafa Nadal visto contro Kukushkin non sembra in condizione di andare fino in fondo a Wimbledon. Tanti i punti lasciati all’avversario dal tennista spagnolo che ci ha impiegato 2 ore e 26 minuti per aver ragione del numero 77 del ranking mondiale ...

Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. In campo anche Garbine Muguruza, che affronta ...

Wimbledon 2018 : tornano in campo Rafa Nadal e Simona Halep. Giornata con cinque azzurri - c’è il derby Fognini-Bolelli : Quarta Giornata a Wimbledon 2018 e torna in campo per il suo match di secondo turno Rafael Nadal. Il numero uno del mondo, dopo la vittoria all’esordio con l’israeliano Dudi Sela, se la vedrà con il kazako Mikhail Kukushkin, giocatore che sa esprimersi bene sulle superfici veloci. Sicuramente un test importante per lo spagnolo, che nei primi turni ai Championships ha spesso faticato. Sfida sicuramente affascinante quella che attende ...

Sognando la nuova sfida Federer-Nadal - a Wimbledon : Si sono affrontati 38 volte, Nadal ha vinto in 23 casi. Ora i due numeri primi – sono in vetta al ranking mondiale – vanno a combattere sui campi d’erba di Wimbledon, la cui finale è prevista per il 15 luglio. Mentre lo svizzero è il re uscente (lo scorso anno ha vinto per l’ottava volta il trofeo, battendo tutti i record), lo spagnolo non vede la finale di Wimbledon da sette anni. Sogna di vederli uno contro l’altro, per un’altra puntata del ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

