Wimbledon – Lo strano incidente di Caroline Wozniacki | “ce l’ho in bocca | nei capelli

(Di giovedì 5 luglio 2018) Particolare disavventura per: la tennista danese, eliminata al secondo turno di, ha dovuto difendersi anche dagli insetti volanti! Davvero sfortunata la parentesi di. Nonostante la vittoria ad Eastbourne che le aveva regalato una grande dose di fiducia, la tennista danese non è riuscita ad andare oltre il secondo turno. Ma non è finita qui.non è stata solo sconfitta, ma si è anche dovuta ‘difendere’ dall’attacco di una serie di insetti, simili a delle formiche volanti, che infestavano il suo campo da gioco.si è lamentata invano con la giudice di sedia: “ce li ho in, neie dovunque. Dobbiamo fare qualcosa. C’è uno spray? Sono qui per concentrarmi sul tennis e non per mangiare insetti”. Quando si dice: oltre al danno la beffa…L'articolo– Lodi...