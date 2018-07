Wimbledon | impresa Fabbiano contro Wawrinka Avanti Fognini | Nadal e Djokovic | fuori

Wimbledon - impresa Fabbiano contro Wawrinka. Avanti Nadal e Djokovic - fuori Seppi e Berrettini : Rafael Nadal e Novak Djokovic approdano al terzo turno di Wimbledon: lo spagnolo, n.1 del mondo ma testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha sconfitto per 6-4 6-3 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin. ...

Wimbledon 2018 - Thomas Fabbiano firma l’impresa della carriera! Sconfitto Wawrinka in 3 set - ora il terzo turno! : Continua la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon 2018. Il pugliese realizza la più grande impresa della sua carriera, battendo Stan Wawrinka e qualificandosi per il terzo turno ai Championships. Un vero e proprio capolavoro quello del 29enne di Grottaglie, che è stato anche più forte dell’interruzione per pioggia di ieri e alla fine si è imposto oggi in tre set con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo due ore e quarantasei minuti di ...

Wimbledon - impresa di Thomas Fabbiano : sconfitto Wawrinka - la favola continua! Out Berrettini e Seppi : Thomas Fabbiano compie l’impresa a Wimbledon vincendo contro lo svizzero Wawrinka ed approdando al terzo turno del torneo londinese Dalle qualificazioni al terzo turno di Wimbledon, la favola di Thomas Fabbiano continua. Il tennista azzurro, tra ieri ed oggi, ha massacrato Stan Wawrinka, vincendo in tre set l’incontro interrotto ieri per la pioggia. Fabbiano ha giocato una gara favolosa, battendo uno dei tennisti più abili ...

Wimbledon : Fognini ok - impresa di Berrettini : Il giocatore piemontese, numero 121 del ranking internazionale, ripescato dalle qualificazioni al pari di Bolelli, si è arreso contro lo statunitense Taylor Fritz , 68 del mondo, col punteggio di 3-6 ...

Wimbledon – Berrettini - che impresa! Matteo supera Sock e vola con Bolelli al secondo turno : Cecchinato out : Marco Cecchinato è già fuori dal torneo di Wimbledon, Berrettini e Bolelli proseguono il loro percorso nello slam più antico del mondo Il prestigioso torneo di Wimbledon segna quest’anno un dato che fa onore all’Italia: allo slam più antico del mondo infatti è record di presenze di tennisti tricolore. A Londra si sono presentati tra gli altri azzurri anche Cecchinato, Bolelli e Berrettini, che hanno affrontato oggi il primo ...