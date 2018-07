Wimbledon – Fognini stravince il derby azzurro | Bolelli asfaltato in tre set | il tennista

Wimbledon 2018 - l’avversario di Fabio Fognini al terzo turno. Data - programma e orario. Vincere per sfidare Nadal! : Fabio Fognini è al terzo turno di Wimbledon. Il ligure ha battuto in tre set Simone Bolelli ed è ad un passo dalla seconda settimana dello Slam londinese. Ora per l’azzurro ci sarà una sfida dura, contro il ceco Jiri Vesely. Un giocatore ostico, che però Fabio ha sempre battuto fin qui in carriera. I tre precedenti, infatti, si sono sempre risolti in favore di Fognini, compresa la sfida al secondo turno dello scorso anno, quando ...

Wimbledon 2018 : Fabio Fognini vince il derby contro Simone Bolelli. Il ligure accede al terzo turno : E’ Fabio Fognini ad esultare nel secondo turno di Wimbledon. Nel derby azzurro che vedeva il ligure opposto all’amico Simone Bolelli, Fognini si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-1 in due ore di partita. Un match nel quale gli alti e bassi, specie nelle prime battute, sono stati diversi da parte di entrambi i giocatori ma poi la classe della testa di serie n.19 ha avuto la meglio. Il numero uno italiano se la vedrà, dunque, con ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Bolelli Fognini (3-6 4-6 1-6) : il sanremese vince il derby e vola al terzo turno : DIRETTA Wimbledon 2018: Fabio Fognini vince il derby contro Simone Bolelli ed è al terzo turno, dove arriva anche Thomas Fabbiano che elimina Wawrinka. Escono di scena Seppi e Berrettini(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:00:00 GMT)

Tennis - Wimbledon : in campo 5 azzurri. Fognini-Bolelli - è un derby tra amici : 16 del mondo non ha mai raggiunto la seconda sull'erba londinese ed è tornato in campo qui dopo qualche settimana di pausa. Dopo il Roland Garros era stato fermato dal dolore a una caviglia, ed è in ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : c’è il derby Fognini-Bolelli. Fabbiano e Berrettini per continuare a sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...

Wimbledon 2018 : tornano in campo Rafa Nadal e Simona Halep. Giornata con cinque azzurri - c’è il derby Fognini-Bolelli : Quarta Giornata a Wimbledon 2018 e torna in campo per il suo match di secondo turno Rafael Nadal. Il numero uno del mondo, dopo la vittoria all’esordio con l’israeliano Dudi Sela, se la vedrà con il kazako Mikhail Kukushkin, giocatore che sa esprimersi bene sulle superfici veloci. Sicuramente un test importante per lo spagnolo, che nei primi turni ai Championships ha spesso faticato. Sfida sicuramente affascinante quella che attende ...

Wimbledon 2018/ Diretta Fognini Bolelli streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: nel secondo turno c'è il derby italiano tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, in campo anche Matteo Berrettini che affronta Gilles Simon(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:30:00 GMT)

Wimbledon : Fognini ok - impresa di Berrettini : Il giocatore piemontese, numero 121 del ranking internazionale, ripescato dalle qualificazioni al pari di Bolelli, si è arreso contro lo statunitense Taylor Fritz , 68 del mondo, col punteggio di 3-6 ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

Wimbledon : impresa Berrettini - bene Fognini e Bolelli. Delusione Cecchinato : LONDRA - Salgono a sei gli azzurri al secondo turno dei Championships. Il secondo giorno di Wimbledon regala ulteriori buone notizie per il tennis italiano. All'esordio assoluto Berrettini , numero 81 ...