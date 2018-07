Wimbledon – Djokovic liquida Zeballos | Nole in splendida forma passeggia fino ai

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Bolelli Fognini streaming video e tv : Nadal - Djokovic e Kyrgios sul velluto : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: nel secondo turno c'è il derby italiano tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, Fabbiano completa l'opera ed elimina Stan Wawrinka(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:54:00 GMT)

Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. In campo anche Garbine Muguruza, che affronta ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

Wimbledon - Djokovic non suda nemmeno - fantastico Berrettini : A dire il vero il test odierno non può considerarsi troppo indicativo, visto che l'ex numero uno al mondo ha impiegato appena un'ora e trentasei minuti per regolare l'americano Tennys Sandgren sul ...

Wimbledon - impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno. Eliminato Cecchinato - facile esordio per Nadal e Djokovic : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2. Salgono a sei gli azzurri al secondo ...

Wimbledon : Zverev e Djokovic a 2/o turno : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Alexander Zverev e Novak Djokovic approdano al secondo turno di Wimbledon: il tedesco ha eliminato l'australiano Jamie Duckworth battendolo con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0, ...

Wimbledon - tutto facile per Novak Djokovic : il serbo asfalta Sandgren con un secco 3-0 : Ottimo esordio per Novak Djokovic a Wimbledon, il tennista serbo supera senza affanni l’americano Sandgren con il punteggio di 3-0 Comincia come meglio non potrebbe il torneo di Wimbledon per Novak Djokovic, il tennista serbo infatti si sbarazza con un secco 3-0 dell’americano Sandgren. Il numero 57 del ranking non riesce ad arginare le giocate di Nole, cedendo sotto i suoi colpi e alzando bandiera bianca poco dopo l’ora ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic - esordio senza problemi : esordio sul velluto per Rafa Nadal a Wimbledon . Lo spagnolo, numero 1 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, ha battuto 6-3, 6-3, 6-2 l'israeliano Dudi Sela , numero 127 del ranking mondiale, capace di spingersi al quarto turno del Championships nel 2009. Per ...

Wimbledon 2018 : tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo : debuttano Fognini e Cecchinato : Seconda giornata a Wimbledon. tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli ...