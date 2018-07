Wimbledon – Clamoroso tonfo della Muguruza | la spagnola ko in tre set contro la belga Van

Wimbledon - clamoroso Murray : forfait dell’ultim’ora! : Andy Murray a Wimbledon non ci sarà, il tennista scozzese ha dato l’annuncio oggi a poche ore dal via del torneo londinese Andy Murray salterà Wimbledon. Il tennista ha dato l’annuncio inatteso a poche ore dall’inizio del torneo: “E’ con dispiacere che mi ritiro da Wimbledon – ha spiegato Murray -. Ho fatto dei progressi significativi sia in allenamento sia in partita negli ultimi dieci giorni, ma dopo una ...

Clamoroso a Wimbledon! Federer è su di giri e ‘urla’ la sua euforia : l’inserviente lo sgrida! [VIDEO] : Roger Federer non sta più nella pelle! Il campione svizzero non vede l’ora di iniziare Wimbledon e ‘urla’ tutta la sua euforia: un addetto alla manutenzione però lo bacchetta! Ci sono cose che non ti puoi permettere, anche se sei… Roger Federer. Una di queste è disturbare il silenzio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, non importa quanto tu sia euforico. Chiederer al diretto interessato per avere ...