Wimbledon – Altro che sportività! Wozniacki attacca Makarova | “fortunata | ma tanto non

(Di giovedì 5 luglio 2018) Carolinenon ha digerito la sconfitta al secondo turno dicontro Ekaterina: nel post match la tennista danese non è riuscita a trattenersi Nella giornata di ieri Carolineè stata estromessa dal tabellone WTA di. La tennista danese è stata sconfitta da Ekaterina, con il punteggio di 6-4 / 1-6 / 7-5. Una sconfitta inaspettata, che lanon ha ben digerito. In conferenza stampa, la numero 2 al mondo ha usato parole davvero poco sportive verso l’avversaria: “non posso nemmeno essere arrabbiata con me stessa perché ho giocato al livello che ho potuto. Penso lei abbia giocato sopra i suoi standard, è stata un po’ fortunata e ha giocato bene quando doveva. Avrei vinto contro il 90% delle giocatrici. Contro il restante 10%, avrei avuto una possibilità. A volte non va nel modo giusto. Non penso lei mantenga ...