Wimbledon 2018 | la favola di Thomas Fabbiano Quando lavoro e sacrifici | alla lunga

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic non sbagliano. Fuori a sorpresa Cilic : Prosegue senza intoppi la corsa di Rafa Nadal a Wimbledon . Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e numero 1 del mondo, ha battuto nel secondo turno 6-4, 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin , numero 77 del ranking. Lo spagnolo non ha certo giocato il suo miglior tennis, chiudendo la pratica in due ore e 23' di ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Bolelli Fognini streaming video e tv : Nadal - Djokovic e Kyrgios sul velluto : nel secondo turno c'è il derby italiano tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, Fabbiano completa l'opera ed elimina Stan Wawrinka

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi non rimonta e viene eliminato da Kevin Anderson : Non riesce la rimonta ad Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto in quattro set dal sudafricano Kevin Anderson, numero otto del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Il match è ripreso oggi dopo che nella giornata di ieri la pioggia aveva interrotto la partita sull’1-1 nel quarto set e con Anderson in vantaggio. A fare la differenza è stato sicuramente il ...

Wimbledon 2018 : Matteo Berrettini non si ripete e viene sconfitto in tre set da Gilles Simon : Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini. Dopo la fantastica vittoria in rimonta all’esordio contro Jack Sock, il tennista romano non riesce a ripetersi contro il francese Gilles Simon, numero 53 del mondo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Inizio di partita molto equilibrato e Berrettini ha una grande occasione nel quinto game del primo set. Il romano ha cinque palle break ...

Thomas Fabbiano/ Chi è il tennista pugliese : eliminato Wawrinka a Wimbledon 2018 : Giornata della vita per Thomas Fabbiano: il tennista pugliese elimina Stan Wawrinka in tre set a Wimbledon 2018 e si regala il terzo turno, che giocherà contro il greco Tsitsipas(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:28:00 GMT)

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi sfiderà Katerina Siniakova al terzo turno. Data - programma e come vederla in tv : Finalmente Camila Giorgi conosce il nome della sua prossima avversaria a Wimbledon. Dopo l’impresa di ieri, quando l’azzurra ha battuto in due set la statunitense Madison Brengle, oggi la ceca Katerina Siniakova ha superato, dopo una battaglia che ha sfiorato le due ore e mezza, la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 5-7 6-4 9-7. Il terzo turno della parte bassa del tabellone femminile andrà in scena domani, venerdì 6 luglio. Le ...

Wimbledon 2018 - chi affronterà Thomas Fabbiano al prossimo turno? Data - programma e orario : Thomas Fabbiano ha realizzato la sua impresa a Wimbledon. Per la prima volta in carriera accede al terzo turno dei Championships sconfiggendo un tennista del calibro di Stan Wawrinka, ex top10 e vincitore di Slam. Una prestazione sublime quella del pugliese che lo proietta in avanti sull’erba londinese, ben al di là delle proprie aspettative. Il prossimo avversario verrà fuori dalla sfida tra il talentuoso greco, testa di serie n.31, ...

Wimbledon 2018 - Thomas Fabbiano firma l’impresa della carriera! Sconfitto Wawrinka in 3 set - ora il terzo turno! : Continua la favola di Thomas Fabbiano a Wimbledon 2018. Il pugliese realizza la più grande impresa della sua carriera, battendo Stan Wawrinka e qualificandosi per il terzo turno ai Championships. Un vero e proprio capolavoro quello del 29enne di Grottaglie, che è stato anche più forte dell’interruzione per pioggia di ieri e alla fine si è imposto oggi in tre set con il punteggio di 7-6 6-3 7-6 dopo due ore e quarantasei minuti di ...

DIRETTA / Wimbledon 2018 Nadal Kukushkin streaming video e tv : Fabbiano da sogno - eliminato Wawrinka!

Diretta/ Wimbledon 2018 Berrettini Simon (3-6 6-7) streaming video e tv : sul centrale c'è Nadal : nel secondo turno c'è il derby italiano tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, in campo anche Matteo Berrettini che affronta Gilles Simon

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : c’è il derby Fognini-Bolelli. Fabbiano e Berrettini per continuare a sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...

Wimbledon 2018 : tornano in campo Rafa Nadal e Simona Halep. Giornata con cinque azzurri - c’è il derby Fognini-Bolelli : Quarta Giornata a Wimbledon 2018 e torna in campo per il suo match di secondo turno Rafael Nadal. Il numero uno del mondo, dopo la vittoria all’esordio con l’israeliano Dudi Sela, se la vedrà con il kazako Mikhail Kukushkin, giocatore che sa esprimersi bene sulle superfici veloci. Sicuramente un test importante per lo spagnolo, che nei primi turni ai Championships ha spesso faticato. Sfida sicuramente affascinante quella che attende ...

Wimbledon 2018 - gli italiani in campo lunedì 2 luglio : programma - orari e tv : Saranno cinque gli azzurri a scendere in campo nella quarta giornata di Wimbledon 2018 e due di loro si affrontano anche in un derby tutto italiano. E’ in programma infatti la sfida tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Un match che vale un posto al terzo turno contro il vincente tra l’argentino Schwartzman e il ceco Vesely, dunque un’occasione enorme di provare a raggiungere gli ottavi ai Championships. Pioggia protagonista ieri ...

Wimbledon 2018 oggi (giovedì 5 luglio) : orari - programma e ordine delle partite. Come vederle in tv e streaming : oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in gara: dovranno completare il loro incontro Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, inoltre si giocherà il derby tra ...