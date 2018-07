Wikipedia torna a funzionare in Italia

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018)ta ain: dopo lo sciopero indetto per protestare contro la direttiva Ue sul copyright, l'enciclopedia online èta operativa per gli utenti del Bel Paese. Le pagine sono infatti di nuovo visibili ed è possibile fare ricerche. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la plenaria del Parlamento europeo ha rimandato il voto a settembre."Se promulgata, la direttiva limiterà significativamente la libertà di Internet - questo si leggeva qualche giorno fa sul sitono -. Anziché aggiornare le leggi sul diritto d'autore in Europa per promuovere la partecipazione di tutti alla società dell'informazione, essa minaccia la libertà online e crea ostacoli all'accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni. Se la proposta fosse approvata, potrebbe essere impossibile ...