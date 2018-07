Wikipedia in italiano è tornata disponibile

wired

(Di giovedì 5 luglio 2018)è di nuovo accessibile, dopo due giorni durante i quali gli amministratori della versione italiana hanno optato per l’auto-oscuramento come protesta contro il nuovo potenziale assetto di regole europee sul copyright digitale, della cui entrata in vigore il Parlamento europeo ha deciso di riparlare a settembre. Anche in Spagna e in Lettonia gli amministratori locali hanno scelto per la protesta, salvo poi rendere nuovamentel’enciclopedia durante le ultime ore, anche in questo caso dopo la decisione del Parlamento europeo. Salvo in casi particolarinon sarebbe stata toccata dalle nuove norme sul copyright, si è trattato quindi di un moto intestino di solidarietà nei confronti della libertà della rete, secondo molti minata dall’approvazione del nuovo regolamento europeo. Nello specifico l’enciclopedia si sarebbe dovuta limitare a cassare quelle pagine ...