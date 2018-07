Wikipedia è stata sbloccata Si può ricominciare a copiare e incollare

agi

(Di giovedì 5 luglio 2018) Wikipedia è tornata consultabile. Quarantotto ore dopo che Maurizio Codogno, portavoce di Wikimedia Italia, aveva detto all'Agi che non sapeva per quanto tempo i 10 mila wikipediani che dal 2005 promuovono il progetto avrebbero tenuto le braccia incrociate, l'accesso ai contenuti è stato sbloccato. Era stato sospeso in segno di protesta contro la riforma del diritto d'autore che Bruxelles ha respinto e rimandato a settembre. Solo Wikipedia Italia non èaccessibile, ma non è una scelta in contrasto con le altre comunità europee: "La voce è univoca, ma riuscire a concordarci tutti in Europa su tempi e modi era difficile" aveva detto Codogno. Che la protesta sia partita dall'Italia non è un caso, spiega: "La ...