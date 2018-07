WhatsApp invia nuove diffide agli sviluppatori e lancia i Research Awards

WhatsApp - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

WhatsApp - nascondere le foto inviate e ricevute/ In arrivo l’aggiornamento anti-stalker : WhatsApp, nascondere le foto inviate e ricevute, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:01:00 GMT)

WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi - destinata ai gruppi : WhatsApp sta aggiungendo la funzione "Invia Messaggi" che consente l'invio dei Messaggi solo agli amministratori dei gruppi, disponibile su iOS, Android e Windows Phone. L'articolo WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi, destinata ai gruppi proviene da TuttoAndroid.

Come inviare immagini da Internet su WhatsApp : Oggigiorno è possibile quasi condividere tutto ciò che passa dai nostri dispositivi digitali, dal PC allo smartphone. Milioni di questi contenuti trattano immagini e migliaia di esse, vengono condivise quotidianamente tramite WhatsApp. La nota app di messaggistica può effettuare condivisioni di vari contenuti Come, immagini, link, video, documenti, audio, contatti e posizioni di geolocalizzazione. Hai notato un’immagine su Internet e ...

Stravolti i gruppi WhatsApp - come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...

Solstizio d’Estate 2018 : ecco FRASI - CITAZIONI e PROVERBI da inviare oggi su Facebook e WhatsApp : Si verifica oggi il Solstizio d’Estate 2018: oggi, 21 giugno, alle 12:07 ora italiana (10:07 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico: da sempre, questo giorno, considerato critico, di passaggio, è caratterizzato da riti propiziatori ed ha alimentato, da tempi immemori, numerose leggende. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il ...

Trucchi WhatsApp : invia messaggi a numeri non presenti in rubrica : Whatsapp permette di inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica, di conoscere il nome di chi ci invia messaggi da un numero sconosciuto e di scrivere messaggi utilizzando la voce. Ecco come fare per utilizzare l’app di messaggistica al meglio. inviare messaggi Whatsapp a numeri non salvati in rubrica Whatsapp ha una funzionalità di collegamento molto carina che consente alle persone di inviare messaggi ad altri utenti senza ...

WhatsApp : come leggere e inviare messaggi senza mostrarsi online : Whatsapp aggiunge funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. Tra le diverse funzioni aggiunte ce ne sono diverse che consentono di leggere i messaggi senza mostrati online e senza cambiare data e ora dell’ultimo accesso. come leggere messaggi Whatsapp senza mostrarsi online Non occorre attivare la Modalità aereo, basta attivare il Widget di Whatsapp che ...

GIF WhatsApp iPhone : come inviarle : Inviare GIF WhatsApp su iPhone nel tempo è diventato via via sempre più facile. Se negli anni passati era necessario trovare dei veri e propri stratagemmi, adesso è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo a permetterlo in maniera ufficiale. Nonostante questo, non a tutti gli utenti è molto chiare come inviare GIF WhatsApp da iPhone. La procedura, seppur semplice, necessita di alcune spiegazioni e noi ve le ...

WhatsApp - inviare messaggi più velocemente? Come fare Video : 2 Oramai WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica istantanea, è utilizzata in tutto il mondo e dalle fasce d'eta' più disparate. Ma la novita' che introduce WhatsApp non è solo quella di inviare messaggi scritti e vocali, ma è essenzialmente quella di inviare immagini e foto, sempre in modo totalmente gratuito. Nel corso del tempo, WhatsApp ha modificato spesso [Video] questa sua prerogativa per andare incontro alla ...

WhatsApp : a breve sarà possibile inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! : WhatsApp sta testando una nuova funzionalità davvero molto interessante per i suoi utenti: inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! Eh si! Se c’è una funzionalità che manca tra le tante introdotte da WhatsApp negli ultimi anni, questa è sicuramente l’impossibilità di mandare messaggi a numeri non presenti in rubrica! Questa funzionalità, com’era intuibile, verrà testatata per Android e iOS e in questa guida vi ...

Non funziona il blocco contatti in WhatsApp - tutti possono inviare messaggi : prima soluzione : Necessario ritornare su un bug cruciale: non funziona il blocco contatti in WhatsApp e se abbiamo impedito ad un profilo (magari inopportuno) di inviarci messaggi o di visionare il nostro stato o altre informazioni, questo riesce comunque a superare il limite e senza alcuno sforzo. Avevamo già parlato del serio problema WhatsApp nella giornata di ieri: questo sembrava essere inizialmente solo un bug relativo alla versione iOS ...

WhatsApp : grave bug permette ai contatti bloccati di inviare i messaggi : Bloccare un contatto è una delle funzionalità fondamentali per WhatsApp in quanto consente agli utenti di proteggersi da eventuali persone particolarmente sgradite. Tale feature, tuttavia, risulta possedere dei problemi negli ultimi giorni con le relative lamentele sfociate nei social network come Twitter; provate infatti a cercare “WhatsApp Blocked” e vi ritroverete con numerose segnalazioni. Il bug, presente ricordiamo solo su un ...

Problemi WhatsApp con contatti bloccati : possono inviare messaggi : Si registrano Problemi WhatsApp in queste ore, in particolar modo con la funzione che permette di bloccar contatti inopportuni o comunque fastidiosi. Questa non funzionerebbe a dovere dopo ultimo aggiornamento, in particolare per la versione iOS dell'applicazione di messaggistica. Le segnalazioni sono copiose e pure allarmanti. A raccogliere un numero notevole di testimonianze sugli attuali Problemi WhatsApp è @WABetaInfo. Proprio nella ...