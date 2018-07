WhatsApp | come cambia la vita di gruppo

WhatsApp - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Come Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp con Orari dettagliati : WhatsDog per Android permette di Sapere quando un Contatto accede a WhatsApp con il dettaglio di tutte le ore e minuti in cui si è collegato a WhatsApp ed era Online e disponibile WhatsDog permette di Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp WhatsApp è il programma di messaggistica più utilizzato al mondo e […]

Come inviare immagini da Internet su WhatsApp : Oggigiorno è possibile quasi condividere tutto ciò che passa dai nostri dispositivi digitali, dal PC allo smartphone. Milioni di questi contenuti trattano immagini e migliaia di esse, vengono condivise quotidianamente tramite WhatsApp. La nota app di messaggistica può effettuare condivisioni di vari contenuti Come, immagini, link, video, documenti, audio, contatti e posizioni di geolocalizzazione. Hai notato un’immagine su Internet e ...

Stravolti i gruppi WhatsApp - come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...

WhatsApp per smartphone Android e iOS : come evitare download di foto e video : È una delle caratteristiche primarie di Whatsapp, la condivisione di file multimediali come immagini e video tramite chat, sia singola che di gruppo. Una delle funzioni più apprezzate dai due miliardi di utenti in tutto il mondo, ma anche una delle funzioni che comportano un grosso problema, eccessiva memoria occupata. Per evitare che i file, ora possono essere di qualunque tipo e dimensione, vadano ad occupare lo spazio di archiviazione ...

Come Trasferire WhatsApp da iPhone ad Android e viceversa : Tutti i metodi : La super guida su Come Trasferire le conversazioni di WhatsApp da iPhone (iOS) ad Android e viceversa con Tutti i metodi funzionanti al 100% su Tutti i telefoni dei due sistemi operativi più diffusi Come Trasferire messaggi WhatsApp da Android ad iOS (iPhone) e viceversa WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e […]

WhatsApp - come trasferire chat da Android a iOS : come si può intuire dal nome si tratta di un'app pensata appositamente per trasferire chat di WhatsApp tra i due sistemi operativi più famosi del mondo mobile. WazzapMigrator ha un costo di 4,99 ...

WhatsApp - la truffa ai correntisti Unicredit : come difendersi - rischi tutti i tuoi risparmi : L'ultima rovinosa truffa su WhatsApp colpisce i correntisti di Unicredit: molti di loro, negli ultimi giorni, sono stati raggiunti via chat da qualcuno che invitava ad inserire i propri dati per accedere alla piattaforma di home banking. Una vera e propria truffa, il cosiddetto phishing. La regola d

WhatsApp - ecco le videochiamate fino a quattro persone : come scaricare la novità : WhatsApp ha annunciato il lancio di una nuova funzione che consentira' di effettuare videochiamate di gruppo. Non solo notizie riguardanti tentativi di truffe [VIDEO], quindi, per la più diffusa applicazione di messaggistica gratuita, ma anche il rilascio di nuove funzioni destinate ad accrescere il gia' notevole successo del robottino verde. Ad oggi, le videochiamate di gruppo sono gia' possibili per un gruppo limitato di utenti, ma presto ...

WhatsApp : finalmente disponibili le videochiamate di gruppo - ecco come attivarle : Da oggi è disponibile una funzionalita' attesissima da tutti gli utenti di Whatsapp: la videochiamata di gruppo. Si è parlato per molto tempo della possibilita' che esse venissero introdotte, fino alla conferma ufficiale arrivata nel corso della conferenza F8 per gli sviluppatori. Sfortunatamente, ancora pochi dispositivi sono in grado di accogliere la funzionalita', scopriamo insieme come fare per attivarla. [VIDEO] Videochiamata per le chat di ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su WhatsApp : ecco come : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un video ...

Come utilizzare WhatsApp senza una scheda SIM : due semplici modi : Whatsapp rimane la più popolare app di messaggistica e di chiamate vocali per Android e iOS. Tuttavia, per funzionare, normalmente è necessario connettersi al numero della scheda SIM sullo smartphone. Per fortuna, ci sono almeno due modi per usare Whatsapp senza una scheda SIM. Ovviamente, entrambi questi metodi richiedono il download dell’app di messaggistica sul dispositivo, tramite il Google Play Store o direttamente dal sito Web ...