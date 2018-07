WarioWare Gold arriva sull’eshop del 3DS con una DEMO

Disponibile una demo di WarioWare Gold per Nintendo 3DS : WarioWare Gold è in arrivo per Nintendo 3DS il prossimo 27 luglio in Europa, ma potete provarlo già oggi tramite una demo gratuita.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Gold è un "greatest hits", con la presenza di 300 minigiochi che spaziano dai titoli per GameBoy Advance fino a Touched, aspettatevi di vedere, quindi, WarioWare Inc, WarioWare Twisted! e WarioWare Touched!, tutto racchiuso in un nuovo pacchetto.Potete scaricare ora la demo ...