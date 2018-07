Vuoi chiudere lo stress fuori dalla porta? Organizza la tua casa così

dilei

(Di giovedì 5 luglio 2018) Tornare alae lasciare lo. Sembra più facile a dirsi che a farsi… ma con qualche piccola accortezza nella scelta dell’arredamento, l’impresa non è impossibile. Basta scegliere tutti gli elementi dellacon attenzione, pensando non solo a quanto ti piacciono ma anche all’effetto che forme e colori possono avere sulla tua emotività. Parti dai colori: soprattuttutto per la camera da letto e per il salotto scegli nuance chiare e neutre, che favoriscano il rilassamento. Dal beige al tortora, oppure verde chiaro e celeste, ma anche il bianco sta tornando di gran moda. In generale elimina tonalità troppo squillanti e forti e orientati più che puoi verso colori pastello. Dai spazio alla luce, togli le tende pesanti che impediscono al sole di entrare e posiziona lampade e appliques nei punti strategici. Quando ti alzi la mattina non ...