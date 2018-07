Voucher | Centinaio | Da reintrodurre in agricoltura e turismo

Lavoro : Centinaio - disponibile con Di Maio a soluzione su Voucher : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Condivido ciò che ha affermato Di Maio rispetto ai voucher e alla loro gestione. Come ho sempre detto, sono disponibile a trovare insieme una soluzione che però rispetti le esigenze del mondo dell’agricoltura”. Così, in una nota, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “I voucher – sottolinea – sono strumenti ...

Lavoro : Centinaio - disponibile con Di Maio a soluzione su Voucher : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Condivido ciò che ha affermato Di Maio rispetto ai voucher e alla loro gestione. Come ho sempre detto, sono disponibile a trovare insieme una soluzione che però rispetti le esigenze del mondo dell’agricoltura”. Così, in una nota, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “I voucher – sottolinea – sono strumenti ...

Lavoro : Coldiretti - con Voucher 50mila posti - bene Centinaio : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Con i voucher circa 50mila posti di Lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l”estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia”. Ad affermarlo in una nota è il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente le dichiarazioni de ministro delle Politiche Agricole Gian ...

Lavoro : Coldiretti - con Voucher 50mila posti - bene Centinaio (2) : (AdnKronos) – I voucher, continua Coldiretti, “sono uno strumento positivo per l’economia e il Lavoro dei territori interessati ma sono anche validi nel favorire l’emersione del sommerso. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 per la vendemmia proprio per le peculiarità dell’offerta di Lavoro nelle campagne”. Nel corso degli anni successivi l’agricoltura, ...