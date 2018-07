Vodafone Total Giga Summer Edition | 60GB a 13 euro

Vodafone presenta Total Giga e Giga In&Out attivabili oggi solo online : solo fino a domani, e solamente online, potete attivare due offerte destinate alla navigazione su tablet, PC, chiavette o router WiFi. L'articolo Vodafone presenta Total Giga e Giga In&Out attivabili oggi solo online proviene da TuttoAndroid.

Total Giga Vodafone : 60GB su SIM dati e Video Plus incluso - solo oggi : solo per la giornata di oggi 14 maggio 2018 Vodafone propone Total Giga che prevede 60GB Totali al mese, solo su SIM dati, al costo di 35€ con addebito su credito residuo o 30€ con addebito su conto corrente. Vodafone Total Giga: 30GB di giorno e 30 di notte Vodafone propone un'offerta Internet flat da poter attivare esclusivamente oggi e solo su SIM dati. La stessa tariffa può essere richiesta anche nei negozi fino al 18 maggio.