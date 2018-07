Vodafone propone diverse offerte ai suoi ex clienti a partire da 7 euro al mese

Vodafone ripropone Special Minuti 30GB - 20GB e 10GB fino al 9 luglio : Vodafone proroga le sue offerte Special Minuti 30GB, Special Minuti 20GB e Special Minuti 10GB rendendole disponibili fino al 9 luglio. L'articolo Vodafone ripropone Special Minuti 30GB, 20GB e 10GB fino al 9 luglio proviene da TuttoAndroid.

Ad alcuni (già) clienti - Vodafone propone la Special 1000 10GB a 11 euro al mese : Se avete seguito le ultime offerte di Vodafone lanciate verso gli ex clienti, questa Vodafone Special 1000 10GB a 11 euro potrebbe apparirvi estemporanea L'articolo Ad alcuni (già) clienti, Vodafone propone la Special 1000 10GB a 11 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Offerte anti Iliad/ Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti - Vodafone fa lo stesso con Winback : Offerte anti Iliad, Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti, Vodafone fa lo stesso con Winback. Gli operatori mobili cercano di recuperare i vecchi aficionados(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Vodafone propone la winback Special Minuti 30 GB - a listino nuovi smartphone acquistabili a rate : Vodafone, già protagonista di numerose altre notizie in giornata, torna a far parlare di sé: a partire da oggi 15 giugno è attivabile l'offerta winback Special Minuti 30 GB a 8 euro al mese, inoltre nuovi smartphone sono stati inseriti nel listino "Telefono Facile" e possono, quindi, essere acquistati a rate. Scopriamo insieme tutti i dettagli. L'articolo Vodafone propone la winback Special Minuti 30 GB, a listino nuovi smartphone acquistabili ...

Vodafone ripropone la Special 30GB per alcuni ex clienti e la Special 20GB per i nuovi : Vodafone ripropone la sua offerta Special 30GB per i suoi ex clienti a 7 euro, mentre la Special 20GB per i nuovi clienti a 12 euro. L'articolo Vodafone ripropone la Special 30GB per alcuni ex clienti e la Special 20GB per i nuovi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special : Vodafone, forte della qualità riconosciuta a livello mobile, continua a spingere sulla linea fissa e oggi annuncia che ben 23 nuove città sono raggiunte adesso dalla fibra fino a 200 mega grazie alla rete TIM in FTTC (VULA). L'articolo Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special proviene da TuttoAndroid.

Offerte Vodafone - Tim - Wind e Tre Italia : ecco cosa propone il mercato a maggio : Le Offerte ricaricabili sono spesso fra le notizie principali dal mondo della tecnologia. Il mercato della telefonia è infatti sempre un argomento d'interesse in Italia. Fra abbonamenti con cellulari compresi, ricaricabili e abbonamenti standard sono diverse le opzioni che ogni cliente può scegliere per godere di un pacchetto telefonico interessante. Gli ultimi mesi sono stati segnati da novità per quel che riguarda lo sviluppo di nuovi ...