Vitalizi | Senato | Cons Stato dia parere

Vitalizi - Senato chiede approfondimenti e parere Consiglio Stato : Il Consiglio di Presidenza del Senato dopo aver acquisito gli atti elaborati dalla Camera dei deputati insieme alla relazione documentata del Collegio dei Senatori Questori sulla questione del taglio ...

Vitalizi - ufficio presidenza del Senato si riunisce : nessuna delibera - chiesto approfondimento. Convocato Boeri : nessuna delibera sui Vitalizi da parte del Consiglio di presidenza del Senato. Da quanto si apprende da uno dei partecipanti alla riunione a palazzo Madama, è stato deliberato un approfondimento giuridico sulla base della documentazione acquisita dalla Camera dei deputati. A breve verrà diffuso un comunicato. “C’è – ha spiegato la vicepresidente Anna Russomando (Pd) lasciando la riunione – la volontà di tutti di arrivare ...

Vitalizi - dietro la frenata del Senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le riserve della Lega sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...

Vitalizi - il Senato frena. M5s contro Casellati : “Schiaffo ai cittadini - giravolta incredibile” : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati frena sul taglio dei Vitalizi dopo la delibera presentata alla Camera. Il MoVimento 5 Stelle attacca la presidente d'aula di Palazzo Madama: "È uno schiaffo in faccia ai cittadini"; "giravolta che ha dell'incredibile". Prova a smorzare i toni il presidente della Camera Roberto Fico: "Non c'è nessuna polemica" con Casellati.Continua a leggere

Elisabetta Casellati - la presidente del Senato frena sui Vitalizi agli ex senatori : grillini infuriati : Brusca frenata sull'abolizione dei vitalizi agli ex Senatori dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati , che ha chiesto 'soluzione condivise'. Dagli Stati Uniti, la presidente di ...

Taglio dei Vitalizi - M5S contro Casellati 'Schiaffo ai cittadini. Il Senato faccia la sua parte' : ROMA - 'Una giravolta incredibile'. 'Un'uscita inopportuna e infondata'. 'Uno schiaffo ai cittadini'. Parte la prima offensiva dei Cinquestelle contro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Vitalizi - Boeri : “Il taglio non è un provvedimento simbolico”. Il M5s al Senato contro la Casellati che frena : “Quella della Presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi degli ex Senatori è una giravolta che ha dell’incredibile”. Il giorno dopo la delibera della Camera sul taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, i 5 Stelle attaccano l’omologa di Roberto Fico che ha deciso di prendere tempo prima di adottare un provvedimento analogo anche al Senato. Il Movimento “non farà sconti“, scrive in una nota il Senatore del M5S ...

Vitalizi - Boeri : “Il taglio non è un provvedimento simbolico”. M5s al Senato contro la Casellati che frena : “Quella della Presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi degli ex Senatori è una giravolta che ha dell’incredibile”. Il giorno dopo la delibera della Camera sul taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, i 5 Stelle attaccano l’omologa di Roberto Fico che ha deciso di prendere tempo prima di adottare un provvedimento analogo anche al Senato. Il Movimento “non farà sconti“, scrive in una nota il Senatore del M5S ...

Vitalizi - al Senato il taglio resta al palo. Toninelli a Casellati : “Dov’è l’istruttoria?” : Il taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari procede a due velocità. Se alla Camera i lavori preparatori della riforma sono stati ultimati, il Senato deve ancora fare il primo passo. A chiederne conto a Maria Elisabetta Alberti Casellati è stato Danilo Toninelli: “Le scrivo per chiederle lumi sull’istruttoria che il gruppo del M5s vorrebbe vedere il prima possibile all’esame del consiglio di presidenza” anche alla luce del ...

M5s chiede abolizione dei Vitalizi a Casellati : “Al Senato istruttoria ferma - è scandaloso” : Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ha inviato una lettera alla presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati per chiederle che fine abbia fatto l'istruttoria per abolire i vitalizi. E poi attacca: "Sembra che l'istruttoria dei questori stia concludendosi in maniera scandalosa".Continua a leggere

Vitalizi : De Poli - impegno Senato non si discute : Roma, 4 mag. , AdnKronos, 'L'impegno del Senato ad un percorso con la Camera sul tema dei Vitalizi non puo' essere messo in discussione. Gli uffici legislativi e amministrativi dei due rami del ...