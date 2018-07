laragnatelanews

: Save the Children Italia: 427mila bimbi testimoni violenze domestiche - SkyTG24 : Save the Children Italia: 427mila bimbi testimoni violenze domestiche - evyna : Violenza domestica: 427.000 i bambini testimoni diretti di maltrattamento in casa - - RedattoreSocial : #Violenzadomestica, parlano le madri vittime: mio figlio non stava bene #minori @SaveChildrenIT (Abbonati) -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Dari che spaventano e che sembrano surreali, quelli che mostrano uno spaccato dellache arriva fin dentro le nostre case: un milione e quattrocentomila donne in Italia hanno subìtotra le mura domestiche. Numeri altissimi e raccapricciante se consideriamo che di queste donne una su tre non ha mai denunciato lae soprattutto non si considera una vittima di reato. Questo anche quando laè avvenuta davanti i propri figli. Così sono 427.000 iche in soli cinque anni, sono statio indelle violenze. Una indagine portata avanti da Save the children che ha voluto mettere tutti davanti ai fatti con una iniziativa dura che prevede una “installazione immersiva” a Palazzo Merulana a Roma, visitabile fino a sabato 7 luglio. Si potrà così provare in prima persona le terribili sensazioni che tantivivono ...