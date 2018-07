Violenza assistita | in 5 anni 427mila minori hanno visto le madri maltrattate dal

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) In Italia, in soli cinquevissuto latra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano di un uomo. Bambini e bambine che assistono direttamente ai maltrattamenti o ne prendono coscienza notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore nelle loro mamme. Oppure osservando porte, sedie o tavoli rotti in casa. Questi bambini, a volte, sono vittime a loro volta difisica. Sono più di 1,4 milioni le mamme vittime didomestica e, accanto a loro, ci sono i figli. È una piaga, quella della ‘’ per lo più sommersa: un po’ perché gli adulti nonconsapevolezza della sua gravità, un po’ per lo scarso sostegno che viene garantito alle mamme, le quali in molti casi subiscono in silenzio, senza denunciare. Per accendere i riflettori sul fenomeno Save the Children lancia ...