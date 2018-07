Video di Riki e CNCO al Wind Summer Festival con Dolor de cabeza prima del tour estivo e

optimaitalia

: Riki + CNCO = tormentone estivo! Avete già imparato il ritornello? ?? #WindSummerFestival #estatepiùvicini… - SummerFestival : Riki + CNCO = tormentone estivo! Avete già imparato il ritornello? ?? #WindSummerFestival #estatepiùvicini… - team_world : Al via il 7 Luglio il SUMMER MANIA TOUR di @aboutriki! Noi non vediamo l’ora, soprattutto ripensando agli indimenti… - myliferiki2 : RT @SummerFestival: Riki + CNCO = tormentone estivo! Avete già imparato il ritornello? ?? #WindSummerFestival #estatepiùvicini @aboutriki @… -

(Di giovedì 5 luglio 2018)aldi Roma nellaserata di giovedì 5 luglio. Registrato in Piazza del Popolo a fine giugno, ilè in onda in quattro appuntamenti a luglio con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi.L'obiettivo dello show è quello di trovare il tormentone dell'estate, tra le canzoni italiane ed internazionali presentate in piazza. Tra queste c'èdedialnel corso della serata inaugurale.tornerà sul palco altre due volte nel corso degli appuntamenti di luglio e per tutti i suoi fan ci sarà anche una grande sorpresa che motiverà l'ultima performance.deè peril primo singolo in lingua spagnola rilasciato per il mercato europeo e latino. La canzone è contenuta nel nuovo album live, Live &Mania, disponibile in tutti i negozi. Il disco ...