Video dei Thegiornalisti in Felicità puttana | il nuovo tormentone estivo di Tommaso

Nera di Irama live in Piazza del Popolo a Roma : testo e Video del singolo estivo dei vincitore di Amici di Maria De Filippi : Nera di Irama è uno dei brani che risuona in Piazza del Popolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Registrato a fine giungo, lo show arriva su Canale 5 a luglio in quattro appuntamenti: da giovedì 5 luglio ogni giovedì fino alla fine del mese andrà in onda in prima serata. Tra i cantanti della prima serata c'è anche il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama. Filippo si è messo nuovamente in gioco ...

Australia - enorme squalo bianco insegue il Kayak : la disperata fuga dei pescatori [Video] : I due pescatori a bordo dei loro rispettivi Kayak a pedali hanno mostrato molto sangue freddo per uscire dalla brutta situazione Un incontro ravvicinato con un enorme squalo bianco poteva costare molto caro a due pescatori che si trovavano al largo di Urunga, in Australia. I due uomini stavano effettuando una battuta di pesca a bordo dei loro rispettivi Kayak a pedali, quando si sono accorti che uno squalo di grandi dimensioni nuotava ...

SOCHI - TERRIBILE INCIDENTE : AUTO CONTRO PEDONI/ Video shock - incerto il numero dei feriti : SOCHI, TERRIBILE INCIDENTE: AUTO CONTRO PEDONI: Video shock, un morto e cinque feriti in Russia nel paese che sta ospitando il campionato mondiale di calcio 2018(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:47:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Video - ultime notizie - a breve decisione dei Blancos sull'offerta bianconera : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Stelle marine e granchi liberati dalle reti : Punta Campanella nel Cilento per la bonifica dei fondali marini [FOTO e Video] : 1/4 ...

Stelle marine e granchi liberati dalle reti : Punta Campanella nel Cilento per la bonifica dei fondali marini [FOTO e Video] : 1/4 ...

Il Video messaggio dei ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia : Si presentano uno ad uno e salutano: un nuovo video dalla grotta nel nord della Thailandia dove si trovano i 12 giovanissimi giocatori di calcio assieme al loro allenatore è stato postato su

Thailandia - il primo Video dei 12 ragazzi ancora intrappolati nella grotta : «Stiamo bene - ma quando ci fate uscire?» : Un sorriso che vale una speranza. Un video diffuso poco fa dai Navy Seals thailandesi mostra i 12 ragazzi nella grotta Tham Luang sorridenti mentre si presentano uno a uno alla telecamera...

Vino : celebrate alla Scala dei Turchi le bollicine siciliane - mercato in crescita - Video - : "Ho trovato una grandissima varietà e soprattutto e una grande tecnica negli spumanti siciliani. Vini molto precisi, puliti, espressivi del territorio". Così descrive le bollicine siciliane il Miglior ...

Tutto quello che non avete colto nel Video dei Carters - APESHIT : Nel mondo del rap, come nel mondo di internet, i riferimenti non espliciti a fatti o persone vengono definiti troll , come i folletti demoniaci che popolano i boschi delle fiabe scandinave. Il ...

Vino : celebrate alla Scala dei Turchi le bollicine siciliane - mercato in crescita (Video) : “Ho trovato una grandissima varietà e soprattutto e una grande tecnica negli spumanti siciliani. Vini molto precisi, puliti, espressivi del territorio”. Così descrive le bollicine siciliane il Miglior Sommelier d’Italia, Roberto Anesi, tra gli ospiti di Sicilia in Bolle 2018, il festival che celebra vini spumanti e frizzanti prodotti nell’Isola in scena l'1 e 2 luglio scorsi alla Scala dei Turchi. Cresce di anno in anno l’interesse per le ...

Thailandia : le prime immagini dei ragazzi salvati nella grotta [Video] : I Navy Seal thailandesi hanno pubblicato on line le prime immagini video dei 12 ragazzi e del loro allenatore dispersi dal 23 giugno quando avevano fatto un’escursione nella grotta di Thaum Luang. I 12 ragazzi, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore 25enne sono tutti vivi. Il premier thailandese, Prayuth Chan-ocha, ha ringraziato per “i loro tremendi sforzi” gli esperti internazionali e i soccorritori ...

LeBron James ai Lakers - ma i tifosi dei Cavs danno una lezione all’NBA - non bruciano la sua maglia - anzi… [Video] : LeBron James rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi dei Cleveland Cavs, niente maglie bruciate e manifestazioni contro il King-- LeBron James ai Lakers, questa la notizia della notte che anima la free agency NBA. Sappiamo tutti dell’usanza poco elegante di alcuni tifosi di bruciare le divise dei propri beniamini dopo una decisione non gradita. Stavolta però, con il King LeBron, a Cleveland è andata un po’ diversamente, con un ...

Video- 'Il corno' e 'la strafocaccia' alla scoperta dei sapori de 'La Pinta' - pub verace napoletano : Valorizzare il patrimonio culinario napoletano, elogiare la tradizione ed elaborarla nella forma più congeniale ad un pub: questo il principio ispiratore sul quale si basa la politica de 'La Pinta' pub verace napoletano sito via Cuma 294 a Bacoli....