VIDEO Bordata di fischi per Chris Froome al Tour de France! Pandemonio alla presentazione

oasport

: RT @OA_Sport: #ciclismo VIDEO Chris Froome fischiato dal pubblico! Pandemonio alle presentazione delle squadre al Tour de France. Nessuno l… - theamerigo : RT @OA_Sport: #ciclismo VIDEO Chris Froome fischiato dal pubblico! Pandemonio alle presentazione delle squadre al Tour de France. Nessuno l… - OA_Sport : #ciclismo VIDEO Chris Froome fischiato dal pubblico! Pandemonio alle presentazione delle squadre al Tour de France.… - VittorioAmato1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 5 luglio 2018)è stata accolto con una sonoradidelle squadre che oggi ha preceduto il via delde France previsto per sabato 7 luglio. Il britannico, appena assolto per il caso salbutamolo, non è gradito in territorio transalpino come avevano fatto capire gli organizzatori di ASO quando lo avevano escluso perché “ledeva l’immagine della corsa”, salvo doverlo riammettere dopo la sentenza emessa dal Tribunale Antidoping. Di seguito ilcon iche il pubblico ha rivolto aa due giorni dpartenza della Grande Boucle. Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter