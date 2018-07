Vi darebbe fastidio un capo più giovane di voi?

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Tutti d’accordo: lavorare in un ambiente di lavoro con colleghi di età molto diversa, può essere stimolante, sia per i più agé che si tengono aggiornati, sia per i più giovani che, accanto ai più esperti, hanno occasione di imparare. Peccato però che, stando agli utimi dati del Randstad Workmonitor, al di là dell’apparente convivenza pacifica multigenerazionale, se però ci si trova unpiùsi storce un po’ il naso: «Quando si tratta di scegliere il proprio diretto superiore», spiega Marco Ceresa, amministratore delegato Randstad Italia, «resiste ancora una mentalità tradizionale che associa l’autorevolezza e la competenza alla maggiore anzianità». LEGGI ANCHEMacché, gli uffici funzionano meglio se i dipendenti si governano da soli Se infatti l’85% dichiara che in unla capacità di ispirare e motivare è più importante dell’età, sette lavoratori su ...