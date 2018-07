Vettel | La Ferrari ha un grande potenziale

Formula 1 - Vettel : 'La Ferrari ha un gran potenziale' : 'Questa macchina ha un grande potenziale. Anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. La chiave sarà capire come svilupperemo la vettura da qua a novembre'. ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Questa Ferrari ha un grande potenziale. Gli errori capitano - bisogna avere pazienza” : Sebastian Vettel si presenta a Silverstone da leader nel Mondiale, dopo il terzo posto in Austria coinciso con il ritiro di Lewis Hamilton. Il tedesco sa che questo weekend dovrebbe essere, almeno sulla carta, in difesa, ma nelle dichiarazioni della vigilia è apparso fiducioso. “Questa macchina ha un Grande potenziale ed è stato così anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. Sarà importante quindi ...

F.1 Silverstone - Vettel : 'La Ferrari è forte. Ma ora contano gli sviluppi' : Testa della classifica ritrovata, ma ora sotto con gli sviluppi. In casa Ferrari il podio austriaco di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel ha consentito al Cavallino di salire nuovamente in vetta al ...

F1 - la Ferrari può vincere il Mondiale 2018? La macchina è la migliore da 10 anni a questa parte. Ora dipende da Vettel… : questa Ferrari può davvero vincere il Mondiale? La migliore macchina uscita da Maranello negli ultimi dieci anni sta facendo sognare tutti i tifosi del Cavallino Rampante e soprattutto sta mettendo in seria difficoltà la Mercedes, costretta a spingere al massimo dopo aver dominato per anni: il durissimo lavoro degli uomini in rosso ha creato una monoposto di assoluto spessore tecnico che è davvero in grado di fare la differenza e che sta ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : nuovo fondo per la Ferrari - le Rosse sfidano la Mercedes in casa! Tutte le novità per Vettel e Raikkonen : Il Mondiale F1 non conosce soste e nel weekend sarà protagonista con il GP di Gran Bretagna, decima tappa di una stagione rovente e tiratissima. Sul circuito di Silverstone si conclude il micidiale trittico incominciato in Francia e proseguito in Austria: tre gare in quindici giorni che potrebbero risultare decisive per il campionato. Sebastian Vettel si è ripreso la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton che ha ...

Formula 1 - Ferrari : Sebastian Vettel compie 31 anni - il compleanno del leader : Nel 2010 diventa il più giovane campione del Mondo di F1 . L'anno successivo domina il Mondiale, vincendo 11 GP e conquistando il titolo per la seconda volta con quattro gare di anticipo. Nel 2012 ...

Vettel - qualche errore di troppo. Ma la Ferrari è una bomba : Una testata alle critiche e il "bad boy" Max Verstappen ha regalato alla Red Bull il terzo trionfo dell'anno, pareggiando i conti con Ferrari e Mercedes. L'equilibrio di questo Mondiale, ricco di ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : I problemi meccanici delle Mercedes, con il Campione del Mondo fuori dalla zona punti per la prima volta dopo 33 gare consecutive tra i primi dieci alla bandiera a scacchi, non devono però mascherare ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : Sebastian Vettel torna trionfante dal GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: non ha vinto la gara ma a Zeltweg ha riconquistato la vetta della classifica generale in maniera totalmente inattesa. Il weekend era iniziato malissimo con un passo gara inferiore rispetto a quello delle Mercedes, poi in qualifica l’ostruzione su Carlos Sainz e la retrocessione fino alla sesta posizione in griglia di partenza ma la doppia rottura del ...

F1 Austria - Vettel sulla Ferrari : «Senza penalizzazione si poteva anche vincere» : ZELTWEG - ' È stata una gara senza errori, ho cercato di prendere Max , Verstappen, ndr, ma non ci siamo riusciti. Però dopo un avvio difficile abbiamo avuto una bella reazione ': sono queste le prime ...

F1 - “Non sono contento al 100% - avremmo dovuto vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in Austria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...

