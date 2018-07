Verstappen | ' Red Bull cresciuta | valutiamo gara per gara'

F1 - GP Austria - rivivi il trionfo di Max Verstappen e i momenti più belli della gara al Red Bull Ring [VIDEO] : Il week-end nero della Scuderia campione del mondo è stato completato dal ritiro inaspettato di Valtteri Bottas per una noia idraulica. Da sottolineare, inoltre, il quarto e quinto posto delle Haas ...

F1 – Verstappen Re d’Austria - Raikkonen e Vettel… principi : le più belle IMMAGINI della gara al Red Bull Ring : Una gara pazzesca è andata in scena al Red Bull Ring: sulla pista austriaca vince Verstappen, tutte le foto più belle del nono round di Formula Uno Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria e ...

Formula 1 Austria - colpi di scena incredibili : forfait di Hamilton e Bottas - esulta Vettel ma vince Verstappen : Formula 1 Austria – Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo ...

F1 – Scintille e dispetti - Ricciardo e Verstappen ai ferri corti : la Red Bull pronta ad un sorprendente scambio : La situazione in casa Red Bull si fa sempre più ingestibile, per questo motivo i vertici del team stanno pensando ad uno scambio Sainz-Ricciardo con la Renault La situazione in casa Red Bull si fa sempre più critica, sfociando a volte in situazioni incresciose e difficili da gestire come quella avvenuta durante le qualifiche del Gp d’Austria. Ricciardo che fa i capricci per avere la scia e Verstappen che si impunta perché tocca a ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Sarebbe bello centrare un altro podio» : TORINO - Max Verstappen, nell'ultimo Gran Premio ha conquistato un bel secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton e sembra essersi messo definitivamente alle spalle un periodo difficile. In Austria l'...

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l’olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:04:00 GMT)

Sky Spy : la Red Bull lascia a casa la 'corte' Verstappen : Nell'affollato paddock di Montreal è più facile notare le presenze che le assenze. Così è passato inosservato un provvedimento che la Red Bull, nella persona di Helmut Marko, ha preso nei confronti di ...

F1 - Verstappen punge la Red Bull : “ho perso alcuni punti per strada - ma non è stata solo colpa mia…” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa della prestazione fornita a Montecarlo, palesando poi una certa insofferenza sulle critiche rivoltegli circa il suo approccio alle gare Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara ...

Monaco : colpa della Red Bull - non di Verstappen : Non è sicuramente la sua stagione: errori, incidenti, sempre accusato per l’irruenza. Ma questa volta, per noi, Max Verstappen non ha colpe in quanto accaduto questa mattina nelle terze libere a Monaco. L’olandese della Red Bull sta vivendo una stagione da incubo, ma oggi non ci sentiamo di puntare il dito contro di lui: ha […] L'articolo Monaco: colpa della Red Bull, non di Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco : la Red Bull non ce la fa - niente qualifiche per Max : Max Verstappen non ce la fa: niente qualifiche del Gp di Monaco per l’olandese della Red Bull Sguardo basso ed espressione dispiaciuta: Max Verstappen ringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Red Bull ha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di Monaco, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è ...

Formula Uno : a Montecarlo volano le Red Bull - ma Verstappen va a sbattere : Ricciardo primo nell’ultima sessione di prove libere. Ferrari terza e quarta: alle 15 la sfida per la pole

F1 - Gp di Monaco – Colpo di scena a Montecarlo : Red Bull in difficoltà - Verstappen rischia grosso : Max Verstappen rischia grosso a Montecarlo: dopo lo schianto in Fp3 l’olandese rischia grosso Clamorosa notizia dal paddock di Montecarlo. Contrariamente alla notizia circolata circa un’ora fa, secondo la quale il cambio della monoposto di Max Verstappen non avesse riportato danni dopo lo schianto dell’olandese contro le barriere al termine delle Fp3 del Gp di Monaco, la comunicazione ufficiale FIA lascia di stucco: è la Red ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : Verstappen - croce e delizia della Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) . Max Verstappen croce e delizia della Red Bull: sin dal giovedì il pilota olandese ha dimostrato di avere il passo giusto per lottare per la pole position in qualifica e per la vittoria in gara, l'esuberante figlio di Jos non riesce proprio ad alzare il piede dall'acceleratore anche quando non è ...

Incidente Verstappen, il pilota olandese della Red Bull è finito contro il muro nel corso delle Prove Libere 3 del Gp Monaco 2018: ecco il Video dello schianto