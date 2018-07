Veronica Panarello | oggi sentenza processo Lorys Stival Ultime notizie | in aula il

Il giudice dà ragione a mamma Veronica Panarello : “Sì a notizie e foto del fratellino di Lorys” : Un precedente provvedimento del Tribunale dei minori definiva la donna 'Inidonea alle cure'. Da oggi Davide Stival, l'ex marito, è tenuto a fornirle con regolarità notizie e foto del figlioletto più piccolo. La donna è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio del piccolo Lorys.Continua a leggere

Veronica Panarello - il difensore : “Non c’è movente” : Veronica Panarello ultime notizie – Il legale difensore della donna di Santa Croce Camerina è intervenuto a Mattino 5 per sottolineare la sua visione in merito al processo per la morte del piccolo Lorys Stival. Veronica Panarello è stata infatti condannata a 30 anni di reclusione in primo grado e l’avvocato Francesco Villardita è pronto a lottare per far valere la presunta innocenza della sua assistita. Veronica Panarello verso ...