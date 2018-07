VERONICA PANARELLO AL SUOCERO | “TI AMMAZZO!” Appello Lorys Stival | Corte conferma

Confermati 30 anni a VERONICA PANARELLO - madre di Loris - che urla in Aula contro il suocero : "Prima o poi ti ammazzo" : "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?". Così Veronica Panarello ha reagito urlando in Aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro ...

Confermata condanna a 30 anni a VERONICA PANARELLO per l'omicidio del piccolo Loris : "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?". Così Veronica Panarello ha reagito urlando in aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro ...

Omicidio Loris - 30 in Appello a VERONICA Panarello : Non cambia il destino di Veronica Panarello. La sentenza del processo di Appello per l'Omicidio del piccolo Loris ha di fatto confermato la pena a 30 anni per la mamma di Santa Croce di Camerina che circa 4 anni fa ha ucciso il figlio nella sua casa nel piccolo centro siciliano in provincia di Ragusa.Anche in primo grado la pena era stata di 30 anni e i giudici di Appello hanno di fatto ribadito il verdetto. Il difensore di Veronica Panarello ...

VERONICA PANARELLO choc dopo la sentenza - insulta i giornalisti e urla al suocero : “Ti uccido con le mie mani” : Veronica Panarello choc dopo la sentenza, insulta i giornalisti e urla al suocero: “Ti uccido con le mie mani” dopo la lettura della sentenza d’appello che la condanna a 30 anni, Veronica Panarello si è scagliata contro il giornalista di QuartoGrado, Simone Toscano e contro il suocero, che ha minacciato: “Quando esco ti ammazzo”.Continua a […] L'articolo Veronica Panarello choc dopo la sentenza, insulta i giornalisti e ...

VERONICA PANARELLO choc dopo la sentenza - insulta i giornalisti e urla al suocero : “Ti uccido con le mie mani” : dopo la lettura della sentenza d'appello che la condanna a 30 anni, Veronica Panarello si è scagliata contro il giornalista di QuartoGrado, Simone Toscano e contro il suocero, che ha minacciato: "Quando esco ti ammazzo".Continua a leggere

Loris : confermata condanna a 30 anni di VERONICA Panarello : La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la condanna a 30 anni di carcere a carico di Veronica Panarello, accusata dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del figlio Loris Stival, di 8 anni, ucciso a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre del 2014. Il collegio, presieduto da Rosario Cuteri, giudice a latere Stefania Scarlata, si è pronunciato dopo una camera di consiglio iniziata poco ...

Lorys - confermata in appello la condanna a 30 anni per VERONICA Panarello : confermata la condanna di primo grado. La corte d'assise d'appello di Catania ha deciso di respingere la richiesta di attenuanti generica che avrebbe alleggerito la pena di 14 anni, portandola a 16.Continua a leggere

Lorys - confermata in appello la condanna a 30 anni per VERONICA Panarello : Lorys, confermata in appello la condanna a 30 anni per Veronica Panarello confermata la condanna di primo grado. La corte d’assise d’appello di Catania ha deciso di respingere la richiesta di attenuanti generica che avrebbe alleggerito la pena di 14 anni, portandola a 16.Continua a leggere confermata la condanna di primo grado. La corte d’assise […] L'articolo Lorys, confermata in appello la condanna a 30 anni per ...

VERONICA PANARELLO - OGGI SENTENZA PROCESSO LORYS STIVAL/ Ultime notizie - Corte in camera di Consiglio : VERONICA PANARELLO, verso la SENTENZA del PROCESSO su omicidio LORYS STIVAL, forse già OGGI: Ultime notizie, il marito Davide in aula per la prima volta, "dica la verità!"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:41:00 GMT)

VERONICA PANARELLO - oggi sentenza processo Lorys Stival/ Ultime notizie - in aula il marito : “dica la verità!” : Veronica Panarello, verso la sentenza del processo su omicidio Lorys Stival, forse già oggi: Ultime notizie, il marito Davide in aula per la prima volta, "dica la verità!"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:20:00 GMT)

VERONICA PANARELLO - processo Lorys Stival/ Difesa : "Senza un movente forte una madre non può uccidere" : Veronica Panarello, oggi la nuova udienza del processo d'Appello sulla morte del piccolo Lorys Stival. L'ultima strategia della Difesa prima della sentenza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Il giudice dà ragione a mamma VERONICA PANARELLO : “Sì a notizie e foto del fratellino di Lorys” : Un precedente provvedimento del Tribunale dei minori definiva la donna 'Inidonea alle cure'. Da oggi Davide Stival, l'ex marito, è tenuto a fornirle con regolarità notizie e foto del figlioletto più piccolo. La donna è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per l'omicidio del piccolo Lorys.Continua a leggere

VERONICA PANARELLO - i giudici accettano : sì a foto e notizie del figlio : Veronica Panarello ultime notizie – Accettato il reclamo del difensore della madre di Lorys Stival, accusata del suo omicidio e condannata a 30 anni di carcere in primo grado. La Corte d’Appello di Catania ha accettato la richiesta dell’avvocato Pia Giardinelli, riguardo la possibilità che Veronica Panarello riceva notizie e foto del secondogenito. Importante svolta nel caso della donna di Croce Santa Camerina, che nei mesi ...

Omicidio Lorys Stival - la difesa di VERONICA PANARELLO : “Manca il movente - serve perizia” : L'arringa difensiva dell'avvocato di Veronica Panarello nel processo di secondo grado per la morte del piccolo Lorys Stival: “La sentenza copre dei vuoti logici, con argomentazioni né tecniche né scientifiche"Continua a leggere